Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση της συμμορίας που ρήμαζε καταστήματα στα Δυτικά προάστια – Είχαν κρύψει αεροβόλο και μαχαίρι σε σχολείο

Σύνοψη από το

  • Βίντεο ντοκουμέντα αποκαλύπτουν τη δράση συμμορίας που διέπραττε ληστείες και κλοπές σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δυτική Αττική. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 19χρονος και ένας 21χρονος, οι οποίοι είχαν κρύψει αεροβόλο πιστόλι και μαχαίρι σε σχολείο στο Χαϊδάρι.
  • Η συμμορία δρούσε τις μεταμεσονύκτιες ώρες, εισερχόμενη σε καταστήματα με καλυμμένα πρόσωπα και ακινητοποιώντας τους υπαλλήλους με απειλή όπλου και μαχαιριού για την αφαίρεση χρηματικών ποσών. Σε μία περίπτωση, τραυμάτισαν υπάλληλο με αεροβόλο όπλο.
  • Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 17 περιπτώσεις ληστειών και κλοπών σε Χαϊδάρι, Αιγάλεω και Περιστέρι. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, ληστείες, κλοπές και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση της συμμορίας που ρήμαζε καταστήματα στα Δυτικά προάστια – Είχαν κρύψει αεροβόλο και μαχαίρι σε σχολείο

Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση συμμορίας τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες και κλοπές κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές της Δυτικής Αττικής φέρνει στο φως της δημοσιότητας το enikos.gr. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 19χρονος και ένας 21χρονος οι οποίοι είχαν κρύψει ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα μαχαίρι και γάντια που είχαν χρησιμοποιήσει στις εγκληματικές τους πράξεις σε θάμνους στον προαύλιο χώρο σχολείου στο Χαϊδάρι.

Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής 23/1/2026 στο Χαϊδάρι, και μία μέρα νωρίτερα είχαν ληστέψει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ίδια περιοχή, αρπάζοντας από υπάλληλο χρηματικό ποσό, με την απειλή χρήσης όπλου και μαχαιριού.   Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από τις αρχές του 2025, με σκοπό την τέλεση ληστειών και κλοπών κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τη συνακόλουθη αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Πώς δρούσαν τα μέλη της συμμορίας

Οι δράστες «χτυπούσαν» κυρίως μεταμεσονύκτιες με πρώτες πρωινές ώρες, επέλεγαν καταστήματα τα οποία λειτουργούσαν σε αυτό το χρονικό διάστημα και στα οποία είτε είχαν εργαστεί στο παρελθόν, είτε είχαν επισκεφθεί σε προγενέστερο χρόνο προκειμένου να πραγματοποιήσουν κατόπτευση των χώρων.  Στη συνέχεια, εισέρχονταν έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με μάσκες και κουκούλες και αφού ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους με την απειλή χρήσης πιστολιού και μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά.

Σε πολλές περιπτώσεις πριν από την τέλεση των ληστειών, αφαιρούσαν δίκυκλες μοτοσυκλέτες τις οποίες χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των ληστειών.  Σε μία περίπτωση οι δράστες δε δίστασαν να τραυματίσουν υπάλληλο με τη χρήση αεροβόλου όπλου.

Σημειώνεται ότι από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 17 περιπτώσεις ληστειών και κλοπών σε Χαϊδάρι, Αιγάλεω και Περιστέρι.  Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση συμμορίας που διαπράττει ληστείες και κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα, παράβαση του νόμου περί όπλων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κλείνει η Εριέττα Κούρκουλου το πρώτο ανεξάρτητο κέντρο φυσικού τοκετού – «Ήταν προσωπική μου αποτυχία»

Καρκίνος: Μελέτη αποκαλύπτει ποια ώρα η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική

«Βιολάντα»: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων

Αναπηρία: Ποιες αλλαγές έρχονται στην κάρτα και στις παροχές

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:29 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για το ατύχημα με τους 4 τραυματίες στη σύνδεση του αγωγού νερού

Προκαταρκτική έρευνα διεξάγεται για το ατύχημα που συνέβη στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια εργ...
11:01 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Χαλάνδρι: 55χρονος επιτέθηκε στην αδελφή του και την τραυμάτισε στο μάτι

Με το ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 49χρονη, η οποία έπεσε θύμα επίθεσης από τον 55χρονο αδε...
10:50 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στα Άγναντα: 55χρονος βρέθηκε νεκρός σε ρέμα – Τον αναζητούσε ο αδελφός του

Τραγικό συμβάν σημειώθηκε στα Άγναντα, στα Κεντρικά Τζουμέρκα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέ...
10:10 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Οι 2 καταγγελίες που είχαν γίνει στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 – Τι είπε ο Κώστας Καραγκούνης στον Realfm 97,8

Δύο καταγγελίες είχαν γίνει στην Επιθεώρηση Εργασίας για το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι