Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση της συμμορίας που ρήμαζε καταστήματα στα Δυτικά προάστια – Είχαν κρύψει αεροβόλο και μαχαίρι σε σχολείο

Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση συμμορίας τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες και κλοπές κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές της Δυτικής Αττικής φέρνει στο φως της δημοσιότητας το enikos.gr. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 19χρονος και ένας 21χρονος οι οποίοι είχαν κρύψει ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα μαχαίρι και γάντια που είχαν χρησιμοποιήσει στις εγκληματικές τους πράξεις σε θάμνους στον προαύλιο χώρο σχολείου στο Χαϊδάρι.

Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής 23/1/2026 στο Χαϊδάρι, και μία μέρα νωρίτερα είχαν ληστέψει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ίδια περιοχή, αρπάζοντας από υπάλληλο χρηματικό ποσό, με την απειλή χρήσης όπλου και μαχαιριού. Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από τις αρχές του 2025, με σκοπό την τέλεση ληστειών και κλοπών κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τη συνακόλουθη αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Πώς δρούσαν τα μέλη της συμμορίας

Οι δράστες «χτυπούσαν» κυρίως μεταμεσονύκτιες με πρώτες πρωινές ώρες, επέλεγαν καταστήματα τα οποία λειτουργούσαν σε αυτό το χρονικό διάστημα και στα οποία είτε είχαν εργαστεί στο παρελθόν, είτε είχαν επισκεφθεί σε προγενέστερο χρόνο προκειμένου να πραγματοποιήσουν κατόπτευση των χώρων. Στη συνέχεια, εισέρχονταν έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με μάσκες και κουκούλες και αφού ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους με την απειλή χρήσης πιστολιού και μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά.

Σε πολλές περιπτώσεις πριν από την τέλεση των ληστειών, αφαιρούσαν δίκυκλες μοτοσυκλέτες τις οποίες χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των ληστειών. Σε μία περίπτωση οι δράστες δε δίστασαν να τραυματίσουν υπάλληλο με τη χρήση αεροβόλου όπλου.

Σημειώνεται ότι από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 17 περιπτώσεις ληστειών και κλοπών σε Χαϊδάρι, Αιγάλεω και Περιστέρι. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση συμμορίας που διαπράττει ληστείες και κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα, παράβαση του νόμου περί όπλων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.