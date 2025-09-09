Γαλλία: Παραιτήθηκε και επισήμως ο Φρανσουά Μπαϊρού – Αποχώρησε από το Ελιζέ

Γαλλία: Παραιτήθηκε και επισήμως ο Φρανσουά Μπαϊρού – Αποχώρησε από το Ελιζέ

Μετά την χθεσινή του ήττα στην Βουλή, κατά την ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης  (194 ψήφοι υπέρ, 364 κατά), ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού, που διορίστηκε πρωθυπουργός τον Δεκέμβριο, υπέβαλε την παραίτησή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Η επίσκεψη στο προεδρικό μέγαρο ήταν πολύ σύντομη και σε μεγάλο βαθμό τυπική. Ο Μπαϊρού θα πρέπει να ασχοληθεί τώρα με τις τρέχουσες υποθέσεις,  περιμένοντας τον διάδοχό του, τον πέμπτο επικεφαλής της κυβέρνησης από την έναρξη της δεύτερης πενταετούς θητείας του προέδρου Μακρόν, το 2022.

Ο Εμανουέλ Μακρόν “θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες”, όπως ανακοίνωσαν το βράδυ της Δευτέρας τα Ηλύσια.

Η ανακοίνωση του Ελιζέ

«Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος την έκανε δεκτή.
Ο πρωθυπουργός, μαζί με τα μέλη της κυβέρνησης, θα χειρίζονται τις τρέχουσες υποθέσεις μέχρι να διοριστεί νέα κυβέρνηση», αναφέρει η ανακοίνωση του Ελιζέ.

 

 

 

 

 

16:10 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

