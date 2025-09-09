Σουηδία: Κατέρρευσε η νέα υπουργός Υγείας στην συνέντευξη Τύπου για τον διορισμό της – Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ

Σουηδία: Κατέρρευσε η νέα υπουργός Υγείας στην συνέντευξη Τύπου για τον διορισμό της – Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ

Η νεοδιορισθείσα υπουργός Υγείας στην Σουηδία, Elisabet Lann, λιποθύμησε και κατέρρευσε την Τρίτη, ενώ μιλούσε σε κυβερνητική συνέντευξη Τύπου, η οποία διοργανώθηκε ακριβώς για να ανακοινωθεί ο διορισμός της.

Η Lann, από το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών, πλαισιωνόταν από τον πρωθυπουργό Ulf Kristersson και άλλους αξιωματούχους, όταν ξαφνικά έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της στο αναλόγιο. Η επικεφαλής του κόμματος Ebba Busch και άλλοι αξιωματούχοι επενέβησαν γρήγορα για να βοηθήσουν την υπουργό, η οποία έλαβε ιατρική βοήθεια από το προσωπικό ασφαλείας πριν οδηγηθεί έξω από την αίθουσα.

Η Lann επέστρεψε στην αίθουσα λίγη ώρα αργότερα, λέγοντας: “Αυτή δεν είναι ακριβώς μια κανονική Τρίτη και αυτό μπορεί να συμβεί όταν πέφτει το σάκχαρο στο αίμα”.

Δεν ήταν άμεσα σαφές αν η Lann χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη, αν και δεν φάνηκε να έχει τραυματιστεί. Η συνέντευξη Τύπου ακυρώθηκε.

“Φαινόταν πολύ άσχημα. Έπεσε ακριβώς μπροστά μου”, δήλωσε ένας δημοσιογράφος του DN.  Η Lann, δημοτική σύμβουλος στο Γκέτεμποργκ, διορίστηκε υπουργός Υγείας, σήμερα, Τρίτη, αφού η προκάτοχός της, η Acko Ankarberg Johansson, παραιτήθηκε ξαφνικά την προηγούμενη ημέρα.

 

 

