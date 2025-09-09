Χαλίλ αλ Χάγια: Ποιος είναι ο ηγέτης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που μπήκε στο στόχαστρο του Ισραήλ

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, το υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς που μπήκε σήμερα το στόχαστρο του Ισραήλ, στην αεροπορική επιδρομή της Ντόχα, έχει αναδειχθεί σε κεντρική φιγούρα της οργάνωσης αφού σκοτώθηκαν, πέρσι, ο Ισμαήλ Χανίγια και ο Γιαχία Σινουάρ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι η επίθεση είχε ως στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου και του Χάγια, του εξόριστου επικεφαλής της Γάζας και κορυφαίου διαπραγματευτή. Δύο πηγές της Χαμάς είπαν ότι οι διαπραγματευτές της επέζησαν.

Ο Χάγια, που εμπλέκεται ενεργά στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, θεωρείται ευρέως ως η προσωπικότητα με τη μεγαλύτερη επιρροή στο εξωτερικό, αφού ο Χανίγια σκοτώθηκε από το Ισραήλ στο Ιράν, τον Ιούλιο του 2024. Είναι μέλος του πενταμελούς συμβουλίου που ηγείται της Χαμάς αφού σκοτώθηκε και ο Σινουάρ, τον περασμένο Οκτώβριο στη Γάζα.

Ο Χάγια κατάγεται από τη Λωρίδα της Γάζας και είναι από τα παλαιότερα μέλη της οργάνωσης. Έχει χάσει πολλούς συγγενείς, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πρωτότοκος γιος του, στα ισραηλινά πλήγματα στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πιστεύεται ότι έχει καλές σχέσεις με το Ιράν, μια ζωτικής σημασίας πηγή χρηματοδότησης και εξοπλισμού της Χαμάς. Έχει εμπλακεί και άλλες φορές σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, όπως το 2014.

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια γεννήθηκε στη Λωρίδα της Γάζας το 1960 και εντάχθηκε στη Χαμάς όταν ιδρύθηκε η οργάνωση,το 1987. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ήταν μέλος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, του σουνιτικού, ισλαμιστικού κινήματος από το οποίο αναδύθηκε η Χαμάς, μαζί με τον Χανίγια και τον Σινουάρ.

Στη Γάζα, είχε συλληφθεί πολλές φορές από το Ισραήλ.

Το 2007, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε το σπίτι του στη συνοικία Σετζάγια της Λωρίδας της Γάζας, σκοτώνοντας πολλούς συγγενείς του. Στον πόλεμο του 2014 μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ βομβαρδίστηκε το σπίτι του πρωτότοκου γιου του, του Οσάμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο ίδιος, η σύζυγός του και τρία από τα παιδιά τους.

Ο Χάγια δεν βρισκόταν εκεί όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε αυτές τις επιθέσεις. Είχε φύγει από τη Γάζα αρκετά χρόνια πριν και ήταν ο «σύνδεσμος» της Χαμάς με τον αραβικό και τον ισλαμικό κόσμο. Για τον λόγο αυτό η έδρα του βρισκόταν στο Κατάρ.

Ο Χάγια είχε συνοδεύσει τον Χανίγια στην Τεχεράνη, σε εκείνη την επίσκεψή του, τον Ιούλιο του 2024, κατά την οποία δολοφονήθηκε.

«Επιχείρηση περιορισμένης έκτασης»

Ο Χάγια φέρεται να έχει πει ότι οι επιθέσεις της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023, επρόκειτο να είναι μια περιορισμένης έκτασης επιχείρηση με στόχο να αιχμαλωτίσει η οργάνωση «έναν αριθμό (Ισραηλινών) στρατιωτών» και να τους ανταλλάξει με φυλακισμένους Παλαιστίνιους.

«Αλλά η σιωνιστική στρατιωτική μονάδα (σ.σ. ο ισραηλινός στρατός) κατέρρευσε τελείως» ανέφερε σε σχόλια που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Παλαιστινιακό Κέντρο Πληροφόρησης, που συνδέεται με τη Χαμάς.

Η Χαμάς σκότωσε περίπου 1.200 ανθρώπους και έπιασε ομήρους άλλους 250 εκείνη την ημέρα. Περισσότεροι από 64.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε στις επιχειρήσεις αντιποίνων, στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Ο Χάγια είχε δηλώσει ότι η επίθεση στο Ισραήλ ήταν επιτυχής επειδή επανέφερε στο διεθνές προσκήνιο το παλαιστινιακό ζήτημα.

Εκτός από τη συμμετοχή του στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, είχε επισκεφθεί το 2022 τη Δαμασκό για να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Χαμάς με τη Συρία. Μια δεκαετία νωρίτερα, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος στη Συρία, η οργάνωση είχε στηρίζει τη σουνιτική εξέγερση κατά του τότε προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, που προέρχεται από τη μειονότητα των αλαουιτών.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)