Κατώτατος μισθός: Τα σενάρια για τη νέα αύξησή του – Πόσο αναμένεται να φτάσει και πότε θα τεθεί σε ισχύ

Ακόμη και τα 1.000 ευρώ μπορεί να αγγίξει ο κατώτατος μισθός έως το 2027. Τις τελευταίες πληροφορίες για τη νέα αύξησή του που θα τεθεί σε ισχύ σε λίγους μήνες, μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Νίκος Ρογκάκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αγγίξει τα 1.000 ευρώ.

Όπως τόνισε, «το βασικό σενάριο είναι η αύξηση 35+35 ευρώ. Δηλαδή, να δοθούν 35 ευρώ το 2026 και ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 915 ευρώ και άλλα 35 ευρώ να δοθούν το 2027 και να φτάσει τα 950 όπως έχει πει η κυβέρνηση».

Ωστόσο υπάρχει κι ένα άλλο σενάριο στα συρτάρια της κυβέρνησης που το εισηγούνται πολλοί και από την κυβέρνηση. «Είναι 50+50 ευρώ. Δηλ. να αγγίξει ο κατώτατος μισθός τα 980 ευρώ το 2027 και μπορεί και τα 1.000» είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

