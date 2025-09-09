Πέτσας στη Βουλή: Απαιτούνται κι άλλα μέτρα για να βγουν στην αγορά περισσότερα κλειστά ακίνητα

Enikos Newsroom

πολιτική

Στέλιος Πέτσας

Το μέτρο της κοινωνικής αντιπαροχής και της κοινωνικής μίσθωσης είναι μέτρο που έχει εφαρμοστεί και αποδώσει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, είπε ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, σε παρέμβασή του στη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Είναι μέτρο που θα αποδώσει μεσοπρόθεσμα καρπούς. Είμαι βέβαιος γι’ αυτό. Αυτό που μένει να δούμε, είναι αν μπορούμε άμεσα να πάρουμε και άλλες πρωτοβουλίες, προκειμένου να ενισχύσουμε την κοινωνική στέγη στην πατρίδα μας, ακόμη πιο γρήγορα ή τέλος πάντων να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη πίεση που υφίστανται πολλά νοικοκυριά, από το αυξημένο κόστος, ιδίως για την ενοικίαση», είπε ο βουλευτής της ΝΔ και προέτρεψε την κυβέρνηση «μέχρι να κατασκευαστούν οι νέες κατοικίες, να ληφθούν μέτρα για να μειωθεί το απόθεμα των πολλών κλειστών κατοικιών».

Στην κατεύθυνση αυτή ο κ. Πέτσας πρότεινε,  σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μαζί με τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στους ιδιοκτήτες που κρατούν τα σπίτια τους κλειστά (σ.σ. ανακοινώθηκε ήδη μείωση κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες, ο ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής από 35% στο 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ), να αναληφθούν πρωτοβουλίες για τα κλειστά ακίνητα του Δημοσίου και τα κλειστά ακίνητα που βρίσκονται στα χέρια των funds και των τραπεζών.

«Εκεί νομίζω ότι χρειάζονται πιο γενναία βήματα και καλώ και την αγαπητή υπουργό και όλους μας, να βρούμε τρόπους ώστε να είμαστε πιο γρήγοροι και να ανταποκριθούμε ακόμα πιο γρήγορα στις απαιτήσεις των καιρών και να διαθέσουμε ακίνητα του Δημοσίου, προκειμένου να βγουν στην αγορά.

Το δεύτερο είναι να πιεστούν πραγματικά οι τράπεζες, οι servicers και τα funds που κρατούν ακίνητα, αφενός να προχωρήσουν σε περισσότερες ρυθμίσεις ώστε να φύγει ιδιωτικό χρέος από τη θηλιά των νοικοκυριών και να ανασάνουν, και από την άλλη να μπορούν να διατεθούν αυτά τα σπίτια, που συνήθως είναι υποθήκες, στην αγορά ακινήτων και να πέσουν έτσι οι τιμές που αυτή τη στιγμή είναι πολύ ψηλά», είπε ο Στέλιος Πέτσας και υπογράμμισε ότι πλέον, εφόσον οι τράπεζες έχουν γυρίσει σε κερδοφορία, εφόσον μπορούν να διανέμουν μερίσματα στους μετόχους τους, πρέπει να υπάρξει μια πιο επιθετική στρατηγική, γιατί οι πολίτες περιμένουν από την κυβέρνηση μεγαλύτερη στήριξη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αμήχανες παύσεις στις συζητήσεις τέλος – Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε αυτές τις δύο λέξεις

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη για «φακελάκι»

Deutsche Bank: Τι λέει η τράπεζα για την οικονομία της Γαλλίας

Βουλή: Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή

Γιατρός εξηγεί πότε το να είσαι «υπερβολικά καλός» μπορεί να γίνει πρόβλημα για την υγεία

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον αριθμό στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:18 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Χαρίτσης στη Βουλή: Μισό καφέ την ημέρα τα μέτρα στήριξης Μητσοτάκη – Ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας στους εργολάβους η «κοινωνική αντιπαροχή»

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν απέτυχε. Πέτυχε», τόνισε στη Βουλή ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης ...
21:11 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Κουτσούμπας στη συνάντηση με τον δήμαρχο Βηθλεέμ: Καθένας που θέλει να λέγεται άνθρωπος σήμερα πρέπει να είναι ανοιχτά και δραστήρια με το μέρος του Παλαιστινιακού λαού

«Είμαστε στο πλευρό σας» είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στον δήμαρχο της Βηθλεέμ, Maher Canahuati...
20:31 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Μιχαηλίδου: Είτε θα μείνετε αγκυλωμένοι στα παλιά συνθήματα, είτε θα αποδείξετε ότι η Βουλή μπορεί να γίνει χώρος σύνθεσης για το κοινωνικό καλό

«Σήμερα ή θα παραμείνετε αγκυλωμένοι στα παλιά συνθήματα ή θα αποδείξετε ότι η Βουλή μπορεί να...
20:12 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Νατσιός: Ο πρωθυπουργός εκτέθηκε στη ΔΕΘ και προκάλεσε οργή και αγανάκτηση

Τα πυρά του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα όσα είπε στη ΔΕΘ, εξαπέλυσε ο Δημήτρης Νατσιός,...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος