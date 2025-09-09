Αρκαλοχώρι: Απόπειρα απάτης σε βάρος σεισμόπληκτων – Επιχειρούν να υποκλέψουν στοιχεία λογαριασμών

Enikos Newsroom

κοινωνία

απάτη

Απόπειρα απάτης σε βάρος σεισμόπληκτων στο Αρκαλοχώρι, καταγγέλλει ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα», καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Οι επιτήδειοι επιχειρούν να υποκλέψουν στοιχεία λογαριασμών, με το πρόσχημα ότι θα πιστωθούν επιπλέον χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, τονίζεται στην ανακοίνωση, που δημοσιεύει το creta24.gr.

Αναλυτικά ο Σύλλογος αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

«Τις τελευταίες ώρες μας καταγγέλθηκαν κρούσματα προσπάθειας υποκλοπής στοιχείων λογαριασμών σεισμοπλήκτων με το πρόσχημα ότι θα πιστωθούν επιπλέον χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Γι’ αυτό το λόγο ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδος “Η Ελπίδα” εφιστά την προσοχή των πολιτών.

1)     Καλούμε τους συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί τόσο με τις κλήσεις όσο και με τα μηνύματα (sms).

2)     Να μην αποκαλύπτουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ΑΦΜ, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς πρόσβασης και άλλα στοιχεία.

3)     Να απευθύνονται στις δημόσιες αρχές».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αμήχανες παύσεις στις συζητήσεις τέλος – Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε αυτές τις δύο λέξεις

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη για «φακελάκι»

Deutsche Bank: Τι λέει η τράπεζα για την οικονομία της Γαλλίας

Βουλή: Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή

Γιατρός εξηγεί πότε το να είσαι «υπερβολικά καλός» μπορεί να γίνει πρόβλημα για την υγεία

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον αριθμό στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:02 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Ιπποκράτειο: Τι λέει η σύζυγος του ασθενούς που κατήγγειλε τον γιατρό για «φακελάκι»

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν τα όσα είπε η σύζυγος του ασθενούς, η οποία κατήγγειλε στις Αρ...
19:41 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Θάνατος 2,5 μηνών βρέφους στην Πάτρα: Και δεύτερο παιδί της οικογένειας είχε οδηγηθεί στο νοσοκομείο με σημάδια κακοποίησης – Οι φωτογραφίες ντοκουμέντα 

Νέες πληροφορίες σοκ βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με την νέα υπόθεση του νεκρού βρ...
19:30 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 17χρονου – «Γιατί μου πήρε το παιδί μου»

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στην κηδεία του 17χρονου, που έχασε την ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα...
19:16 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη για «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο – Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας 

Σε ανάρτηση προχώρησε το απόγευμα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδη...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος