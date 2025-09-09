Αρκαλοχώρι: Απόπειρα απάτης σε βάρος σεισμόπληκτων – Επιχειρούν να υποκλέψουν στοιχεία λογαριασμών

Απόπειρα απάτης σε βάρος σεισμόπληκτων στο Αρκαλοχώρι, καταγγέλλει ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα», καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Οι επιτήδειοι επιχειρούν να υποκλέψουν στοιχεία λογαριασμών, με το πρόσχημα ότι θα πιστωθούν επιπλέον χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, τονίζεται στην ανακοίνωση, που δημοσιεύει το creta24.gr.

Αναλυτικά ο Σύλλογος αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

«Τις τελευταίες ώρες μας καταγγέλθηκαν κρούσματα προσπάθειας υποκλοπής στοιχείων λογαριασμών σεισμοπλήκτων με το πρόσχημα ότι θα πιστωθούν επιπλέον χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Γι’ αυτό το λόγο ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδος “Η Ελπίδα” εφιστά την προσοχή των πολιτών.

1) Καλούμε τους συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί τόσο με τις κλήσεις όσο και με τα μηνύματα (sms).

2) Να μην αποκαλύπτουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ΑΦΜ, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς πρόσβασης και άλλα στοιχεία.

3) Να απευθύνονται στις δημόσιες αρχές».