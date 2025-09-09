Λαζαρίδης: Κανένα υπόμνημα δεν έλαβε ο κ. Μυλωνάκης από σημαίνον στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ – Η απάντηση στην Ζωή Κωνσταντοπούλου

Απάντηση σε όσα είπε, νωρίτερα σήμερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που εξελίσσεται στην ολομέλεια.

Ο κ. Λαζαρίδης σχολίασε, επίσης, δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται στον κ. Μυλωνάκη. «Η κ. Κωνσταντοπούλου επιχείρησε για μια ακόμη φορά να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, επικαλούμενη θολά δημοσιεύματα. Δημοσιεύματα, τα οποία μπορεί να γράφει και η ίδια ενδεχομένως, ή και συνεργάτης της. Η κ. Κωνσταντοπούλου έρχεται εδώ και μας κουνάει δημοσιεύματα, συγκεκριμένων μέσων, το τονίζω και πάλι, συγκεκριμένων μέσων. Δημοσιεύματα, τα οποία είναι, κατά βάση, αστήρικτα και στη συνέχεια, έρχεται και σπέρνει διάφορες θεωρίες. Τις θεωρίες αυτές τις αναπαράγει η ίδια στη συνέχεια. Θεωρεί δεδομένα όλα αυτά τα οποία τα δημοσιεύματα γράφουν, βγάζει κατηγορητήρια, προς άπαντες», είπε ο κ. Λαζαρίδης και αφού αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα δημοσιεύματα, σημείωσε ότι μεταξύ αυτών των δημοσιευμάτων, του κ. Μυλωνάκη και της κυβερνήσεως, προφανώς πιστεύει τον κ. Μυλωνάκη και την κυβέρνηση.

«Δεν χρειάζεται ο κ. Μυλωνάκης συνήγορο, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να πω για να καταγραφούν στα πρακτικά. Κανένα υπόμνημα δεν έλαβε ο κ. Μυλωνάκης από σημαίνον στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρξε ένα άτυπο ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο είναι απολύτως λογικό, νομίζω, για τη διαδικασία των πληρωμών και των ενισχύσεων, ένα ενημερωτικό σημείωμα το οποίο συνέταξε ένας ειδικός συνεργάτης, για τα αγροτικά θέματα, της προεδρίας της κυβέρνησης, κάτι απολύτως λογικό. Δεν βλέπω κάτι παράλογο. ‘Αλλωστε είμαστε σε μια περίοδο που βρισκόταν σε ένταση η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ είπε επιπροσθέτως, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι ο κ. Μυλωνάκης, την περίοδο που έγιναν οι νόμιμες επισυνδέσεις, το περιεχόμενο των οποίων περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορούν δικαστική έρευνα το 2022, δηλαδή σε χρόνο που ο κ. Μυλωνάκης ήταν Γενικός Γραμματέας της Βουλής και δεν ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τέλος, επειδή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επικαλέστηκε αναφορές δύο βουλευτών της ΝΔ, που «υποτίθεται έχουν πει ότι ενημερώθηκαν από το Μαξίμου» ότι υπάρχουν συνομιλίες βουλευτών, ο κ. Λαζαρίδης ανέφερε ότι ο τέως υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου έχει δηλώσει ότι «ενημερώθηκε αρμοδίως από τη Βουλή, την ημέρα κατά την οποία κατατέθηκε η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και όλα τα άλλα που κατά καιρούς ακούγονται είναι ιστορίες για αγρίους».

Κωνσταντοπούλου: Υπεκφυγή του κ. Μυλωνάκη να μην συζητηθεί στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση που του κατέθεσα

Με αναφορά στην συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού την Κυριακή στη ΔΕΘ, άρχισε την ομιλία της στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι την παρακολούθησε και αισθάνθηκε άσχημα για εκείνον, ενώ σημείωσε ότι «είναι πραγματικά θλιβερό ένας πρωθυπουργός να φοβάται να υποβληθεί στον δημοκρατικό έλεγχο των μέσων ενημέρωσης σε μια ευνομούμενη πολιτεία, σε ένα κράτος δικαίου».

Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «ότι διασφαλίζει να ελέγχει απόλυτα ποια μέσα ενημέρωσης και ποιοι δημοσιογράφοι θα τον ρωτήσουν, εξ’ ου και αποκλείστηκαν μέσα που συνδέονται με την αντιπολίτευση».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι «η Βουλή και η αντιπολίτευση δεν μπορεί να αφήσει έτσι το θέμα που συνδέεται με την παρακρατικού τύπου, αντιδημοκρατικού περιεχομένου και κακουργηματικής απαξίας δράση του στενότερου συνεργάτη του πρωθυπουργού, του κ. Γιώργου Μυλωνάκη, δεξί χέρι του κ. Μητσοτάκη εδώ και πολλά χρόνια…» στον οποίο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει καταθέσει επίκαιρη ερώτηση την 1η Σεπτεμβρίου του 2025 και αφορά «πολύ σοβαρά ζητήματα θεσμικής λειτουργίας. Όπως είπε, η κ. Κωνσταντοπούλου «υπάρχουν δημοσιεύματα, επαναλαμβανόμενα, που τον εμφανίζουν να γνωρίζει ο ίδιος και προφανώς και ο πρωθυπουργός, το περιεχόμενο των απορρήτων συνομιλιών βουλευτών της ΝΔ και το περιεχόμενο των απορρήτων ερευνών των ευρωπαίων εισαγγελέων, όχι το 2025 που δημοσιοποιήθηκε το σκάνδαλο (ΟΠΕΚΕΠΕ) και παραιτήθηκαν τέσσερεις υπουργοί και υφυπουργοί, αλλά τον Ιούνιο του 2024». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για δημοσιεύματα που «αναφέρονται σε γεγονότα τα οποία αποδεικνύουν μια άκρως αντιδημοκρατική, αλλά και τρομερά βαριά σε επίπεδο αξιοποίνου, δράση, του κ. Μυλωνάκη, ως εκπροσώπου του Μαξίμου», για τον οποίο είπε ότι η δήλωσή του περί αναρμοδιότητάς του να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση της, «είναι μια υπεκφυγή για να μην συζητηθεί εδώ στη Βουλή, με την παρουσία του εμπλεκομένου προσώπου, αυτό το μείζον θέμα». Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «κραυγαλέα υπονόμευση της δημοκρατικής λειτουργίας».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προανήγγειλε ότι αύριο θα καταθέσει «αντίστοιχη επίκαιρη ερώτηση στον κ. Μητσοτάκη» καλώντας τον «να απαντήσει» ενώ όπως είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα προβεί «σε όλες εκείνες τις ενέργειες κοινοβουλευτικού ελέγχου αλλά και θεσμικής λειτουργίας, που επιβάλλονται για να προστατεύσουμε τη βουλή και τη δημοκρατική λειτουργία» και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αναλάβουν κοινοβουλευτική δράση. Τέλος, είπε ότι άμεσα θα ενημερώσει τους αρχηγούς των κομμάτων. Εξέφρασε δε τη βεβαιότητα και τη βούληση «ότι θα πετύχουμε τα σκοτάδια που δρουν στο βάρος της δημοκρατίας, που ευτελίζουν την κοινοβουλευτική λειτουργία, που βγάζουν τη γλώσσα στην κοινωνία, που περιφρονούν υποχρεώσεις και καθήκοντα, που καταπατούν τη διαφάνεια στη λειτουργία των θεσμών… αυτά να εξαλειφθούν δια παντός από τη χώρα μας και να τύχουν της επιβεβλημένης κοινοβουλευτικής απάντησης».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε «το ότι υπήρχαν υποκλοπές και παρακολουθήσεις εσωτερικές στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, το γνωρίζουμε από την πρώτη στιγμή και τις πρώτες αποκαλύψεις, του σκανδάλου των παρακολουθήσεων».

Επανέλαβε ότι η Βουλή έχει μια υψηλή δημοκρατική αποστολή να ελέγχει την κυβέρνηση και «ο βασικός τρόπος ελέγχου, είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος», τον οποίο, όπως είπε, η κυβέρνηση τον «έχει ευτελίσει». Συμπλήρωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης «έπρεπε να έχει απαντήσει σε 194 επίκαιρες», αλλά «έχει έρθει να απαντήσει σε τρεις».