Τσουκαλάς: «Το να μιλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για αλήθεια μοιάζει με ανέκδοτο»

Enikos Newsroom

πολιτική

τσουκαλάς

«Χαιρόμαστε πολύ, που ο κ. Σκέρτσος μας παρακολουθεί στενά. Μακάρι να έδειχνε παρόμοιο ζήλο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντησή του για την ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας.

Άκης Σκέρτσος για το ΠΑΣΟΚ: «Και το “κλόπυ πέιστ” έχει τα όρια του»

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για ένα συμβόλαιο αλήθειας, γιατί έχει την αξιοπιστία να το υποστηρίξει» και ρωτά αν μπορεί να δεσμευτεί για το ίδιο «ένας Πρωθυπουργός που με τον πιο κυνικό τρόπο δηλώνει πως με την πολιτική του “κάποιοι κερδίζουν, όταν άλλοι χάνουν”».

«Μπορεί να δεσμευτεί για το ίδιο, ένας Πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση που είναι βυθισμένοι στα σκάνδαλα και τη διαφθορά; Μπορεί να δεσμευτεί για το ίδιο, ένας Πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση που διευκολύνουν με την πολιτική τους να ζει άνετα το 20% της κοινωνίας και το υπόλοιπο 80% το προτρέπουν να “χαίρεται” με τα ηλιοβασιλέματα του κ. Σκέρτσου;», προσθέτει.

«Καλύτερα λοιπόν να σιωπά», συνεχίζει, «αντί να κομπάζει μια κυβέρνηση ταυτισμένη με το ψέμα, που υιοθέτησε την ατζέντα ΠΑΣΟΚ -που ως τώρα λοιδορούσε ως λαϊκισμό- για τη φορολογία των οικογενειών, τον ΕΝΦΙΑ στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές, το Εθνικό Απολυτήριο, τις ανοιχτές διαδικασίες για τους επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών και τόσα άλλα».

Καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει πως «το να μιλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για αλήθεια, έχει καταντήσει το ανέκδοτο της μέρας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αμήχανες παύσεις στις συζητήσεις τέλος – Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε αυτές τις δύο λέξεις

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη για «φακελάκι»

ΝΔ: Fake news της αντιπολίτευσης τα περί επιβολής μείωσης ΦΠΑ από Ε.Ε.

Deutsche Bank: Τι λέει η τράπεζα για την οικονομία της Γαλλίας

Η Google αποκαλύπτει επιτέλους τα όρια χρήσης του Gemini

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
00:27 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Άκης Σκέρτσος για το ΠΑΣΟΚ: «Και το “κλόπυ πέιστ” έχει τα όρια του»

Εγκαλεί την αξιωματική αντιπολίτευση ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος γιατί αντιγράφει κυβ...
22:45 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Φάμελλος: Απαιτούνται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ

Συνάντηση με τον Δήμαρχο της Βηθλεέμ, Maher Canahuati, τον Πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα,...
22:34 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Λαζαρίδης: Κανένα υπόμνημα δεν έλαβε ο κ. Μυλωνάκης από σημαίνον στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ – Η απάντηση στην Ζωή Κωνσταντοπούλου

Απάντηση σε όσα είπε, νωρίτερα σήμερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου γ...
21:45 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Πλεύση Ελευθερίας: «Κάλεσμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε όλες τις Δημοκρατικές Δυνάμεις»

«Κάλεσμα σε όλες τις Δημοκρατικές Δυνάμεις απηύθυνε σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά με τ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος