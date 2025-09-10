Αντώνης Καλομοιράκης: «Δεν θα ήθελα να αποκτήσω παιδί – Ούτε η σύντροφος μου θέλει»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Αντώνης Καλομοιράκης, αυτή την εβδομάδα, στην εφημερίδα On Time και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου. Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο νεαρός ηθοποιός μίλησε για την κοινή διαδρομή που χαράσσει με την σύντροφο του ενώ παραδέχθηκε πως δεν θα ήθελαν να αποκτήσουν δικό τους παιδί.

Αντώνης Καλομοιράκης: «Έχω περάσει τα δικά μου σκοτάδια – Η ζωή δεν είναι όπως στις ταινίες»

Στα τριάντα σου έχεις καταφέρει να ισορροπήσεις και επαγγελματικά και συναισθηματικά, καθώς εδώ και έξι χρόνια είσαι ερωτευμένος και ευτυχισμένος με την ηθοποιό – τραγουδίστρια Τερέζα Καζιτόρη.

Είναι πολύ όμορφο να σου συμβαίνει κάτι τέτοιο, να μοιράζεσαι πράγματα με τον άνθρωπο σου. Αν ταιριάζεις μαζί του, όλα είναι πολύ εύκολα. Και αυτή η σχέση δουλεύεται παράλληλα. Δεν γίνεται τίποτα από μόνο του. Όλα στη ζωή θέλουν δουλειά. Έχουμε περάσει πάρα πολύ όμορφα και θα συνεχίσουμε να περνάμε, να ζούμε ωραία, να ανταλλάσσουμε δημιουργικές ανησυχίες, στιγμές. Είναι πολύ ωραίο να υπάρχει κατανόηση, να προχωράνε δυο άνθρωποι μαζί.

Θα παντρευτείτε; Γιατί πριν από ενάμιση χρόνο μού είπες ότι το σκέφτεσαι.

Ε ναι, το σκέφτομαι. Δεν έχει αλλάξει αυτό, απλά θέλουμε και οι δυο να γίνει τη στιγμή που θα είμαστε απολύτως έτοιμοι να το κάνουμε.

Έχεις σκεφτεί ότι η Τερέζα είναι αυτή που θα ήθελες να έχεις ένα παιδί μαζί της;

Δεν νομίζω ότι θα ήθελα να αποκτήσω παιδί. Ούτε η Τερέζα θέλει, γιατί είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει. Δεν ξέρω αν με τη δουλειά που κάνουμε και με τους χρόνους που έχουμε αυτό το παιδί θα είναι ευτυχισμένο. Η πατρότητα και η μητρότητα είναι πολύ σημαντικές αποφάσεις, που πρέπει να τις παίρνεις εν πλήρει συνειδήσει και να είσαι διατεθειμένος να αφήσεις πράγματα πίσω σου, για να αφοσιωθείς στον άνθρωπο αυτόν που έχεις φέρει στη ζωή. Για μένα είναι τεράστια ευθύνη όλο αυτό και θα ήμουν βαθιά δυστυχισμένος αν σκεφτόμουν ότι εξαρτάται η ευτυχία του παιδιού μου από μένα και δεν μπορώ να του προσφέρω κάτι, γιατί πρέπει να τρέξω, να δουλέψω περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και να μη με βλέπει.

Ίσως παραείμαι συναισθηματικός. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί ηθοποιοί που έχουν παιδιά που τα έχουν καταφέρει, αλλά είναι κάτι που εμένα με τρομάζει και μόνο στη σκέψη. Και την Τερέζα το ίδιο, οπότε δεν νομίζω ότι θα το κάνουμε.

