Αντώνης Καλομοιράκης: «Έχω περάσει τα δικά μου σκοτάδια – Η ζωή δεν είναι όπως στις ταινίες»

Αντώνης Καλομοιράκης
πηγή: instagram.com

Ο ηθοποιός Αντώνης Καλομοιράκης παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «On Time» και αναφέρθηκε στα προσωπικά του σκοτάδια και τις φοβίες τις οποίες παλεύει να διαχειριστεί.

Έχεις περάσει σκοτάδια στην ψυχή σου;

Βεβαιότατα, έχω περάσει τα δικά μου σκοτάδια. Όλοι οι άνθρωποι. Όποιος πει ότι δεν έχει περάσει, λέει μεγάλο ψέμα. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Η ζωή δεν είναι όπως στις ταινίες, όπου όλα γίνονται με έναν μόνο τρόπο. Την ίδια ακριβώς στιγμή που μπορεί να γελάς, μπορεί ταυτόχρονα και να κλαις. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε φοβίες και την ίδια ανάγκη να αγαπηθούμε, να υπάρχουμε με τον τρόπο που θα θέλαμε.

Ποια νομίζεις ότι είναι η μεγαλύτερη φοβία σου που την παλεύεις και ακόμα δεν έχεις καταφέρει να την ισορροπήσεις ή να την ξεπεράσεις;

Η μεγαλύτερη φοβία μου είναι να μη χάσω το μυαλό μου. Αυτό σημαίνει ότι θέλω να παραμείνω αυτός που είμαι, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που θα έκανα παρέα μαζί μου. Έχω κάνει πολλή δουλειά γι’ αυτό, θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή μου και, επειδή νιώθω ότι έχω κάνει καλή δουλειά με αυτό, δεν θα ήθελα ποτέ να το χάσω.

16:49 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

