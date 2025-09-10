Χάος στο Νεπάλ: Απαγόρευση κυκλοφορίας επέβαλε ο στρατός – Πώς οι διαδηλώσεις οδήγησαν σε κατάρρευση της κυβέρνησης

Η έδρα της κυβέρνησης του Νεπάλ τυλίχθηκε τις φλόγες κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων 9 Σεπτεμβρίου 2025. Πηγή: ΕΡΑ

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε χθες το Νεπάλ με τους διαδηλωτές να πυρπολούν κυβερνητικά κτίρια και σπίτια πολιτικών, την κυβέρνηση να καταρρέει και τον στρατό να περιπολεί στους δρόμους με το δάχτυλο στην σκανδάλη.

Ο στρατός του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 06:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής και επικαλείται απειλές για την δημόσια ασφάλεια. Ο στρατός δήλωσε ότι η κίνηση αυτή ήταν απαραίτητη καθώς οι βίαιοι ταραχοποιοί συνέχισαν να προκαλούν εμπρησμούς, λεηλασίες, υλικές ζημιές και έκαναν απόπειρες επιθέσεων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Νωρίς το πρωί η ένταση είχε μεταφερθεί στα σύνορα του Νεπάλ με την Ινδία όπου διαδηλωτές έκαψαν λάστιχα και μπλόκαραν δρόμους, πυρπόλησαν τα τελωνεία και απέκλεισαν την είσοδο φορτηγών που μετέφεραν προϊόντα.

Εμπρησμοί και χάος

Διαδηλωτές στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, Κατμαντού, έβαλαν φωτιά στα κτίρια του Κοινοβουλίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου, σε αστυνομικά τμήματα και σε σπίτια πολιτικών την Τρίτη, καθώς οι βίαιες διαδηλώσεις συνεχίστηκαν παρά την παραίτηση του πρωθυπουργού και την άρση της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στο εξωτερικό αποκαλούνται διαδηλώσεις της «Γενιάς Ζ», καθώς αφορά νέους του Νεπάλ οι οποίοι αντιδρούν στην μεγάλη διαφθορά, την υψηλή ανεργία και την φτώχεια. Η έδρα της κυβέρνησης του Νεπάλ πυρπολήθηκε και εστάλησαν στρατιώτες στους δρόμους προκειμένου να αποκαταστήσουν την τάξη.

Η παραίτηση του πρωθυπουργού του Νεπάλ, του 73χρονου Σαρμά Όλι την Τρίτη μία ημέρα αφού οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ σε πλήθος νέων διαδηλωτών δεν ηρέμησε τα πνεύματα. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μία από τις χειρότερες αναταραχές στο Νεπάλ τις τελευταίες δεκαετίες.

Ελικόπτερα εκκένωσαν υπουργούς από τα σπίτια τους

Η οργή και το χάος πυροδοτήθηκαν την περασμένη εβδομάδα όταν η κυβέρνηση αποφάσισε την απαγόρευση της πρόσβασης σε μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το WhatsApp και το Instagram. Πριν την απαγόρευση είχαν γίνει διαδεδομένα στο διαδίκτυο τα hashtag για τα παιδιά των πολιτικών και της ελίτ του Νεπάλ τα οποία ζουν πλουσιοπάροχα παρά την φτώχεια στην χώρα.

Στο Νεπάλ η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις εφαρμογές για να μείνουν σε επαφή με τα εκατομμύρια των Νεπαλέζων μεταναστών. Επίσης χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες για εύρεση εργασίας.

Η κυβέρνηση υπαναχώρησε από τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά αυτό δεν σταμάτησε τις διαδηλώσεις. Χθες είχε κηρυχθεί και πάλι απαγόρευση κυκλοφορίας αλλά γρήγορα ξεκίνησαν ταραχές στο Κατμαντού.

Οι διαδηλωτές έβαλαν στο στόχαστρο μέλη της κυβερνητικής ελίτ και πυρπόλησαν τα σπίτια πολιτικών και πρώην πρωθυπουργών. Η Ραβί Λαχμί Τσιτρακάρ, σύζυγος πρώην πρωθυπουργού υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε επίθεση. Το σπίτι του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Σαρμά Όλι επίσης πυρπολήθηκε. Επίσης κάηκε και το σπίτι του υπουργού Εσωτερικών ο οποίος ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για τον θάνατο των διαδηλωτών και παραιτήθηκε.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ελικόπτερα να εκκενώνουν υπουργούς από τα γραφείο του σε κυβερνητικά κτίρια. 

