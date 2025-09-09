Νεπάλ: Εκτός ελέγχου η κατάσταση στο Κατμαντού – Κάηκε η γυναίκα του πρώην πρωθυπουργού – Απειλεί με επέμβαση ο στρατός

Στην μικροσκοπική χώρα, ανάμεσα σε Ινδία και Κίνα, το Νεπάλ, η κατάσταση είναι πλέον εκτός ελέγχου, καθώς αναφέρονται κρούσματα λεηλασιών, με το πλήθος να εισβάλλει σε σπίτια πλουσίων και να τα πυρπολεί. Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού του Νεπάλ Jhalanath Khanal, η Rabi Laxmi Chitrakar, πέθανε από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη όταν το σπίτι τους στο Dallu πυρπολήθηκε εν μέσω των συνεχιζόμενων ταραχών.

Σύμφωνα με το νεπαλέζικο πρακτορείο Khabar Hub, τα μέλη της οικογένειας δήλωσαν ότι η Chitrakar μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Kirtipur Burn Hospital σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά δεν μπόρεσε να επιβιώσει από τα τραύματά της.

Ο στρατός του Νεπάλ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κατηγορεί τους διαδηλωτές ότι εκμεταλλεύονται την τρέχουσα κρίση καταστρέφοντας, λεηλατώντας και βάζοντας φωτιά σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία.

Αναφέρει ότι αν αυτό συνεχιστεί, τότε “όλα τα όργανα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του στρατού του Νεπάλ, δεσμεύονται να αναλάβουν τον έλεγχο της κατάστασης”, με ισχύ από τις 22:00 τοπική ώρα χωρίς να διευκρινίζει τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες να στηρίξουν τον στρατό σε αυτή την προσπάθεια”, αναφέρει, προσθέτοντας ότι θα δοθούν περαιτέρω ενημερώσεις “μετά την αξιολόγηση της κατάστασης”. Ο αρχηγός του Στρατού κάλεσε τους διαδηλωτές σε διάλογο.

Στο Νεπάλ, χιλιάδες διαδηλωτές κατεβαίνουν στους δρόμους απαιτώντας βαθιές πολιτικές αλλαγές για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της οικονομικής κατάρρευσης. Οι ταραχές έχουν οδηγήσει σε ανθρώπινες απώλειες με τους νεκρούς να φτάνουν πλέον τους 22.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν δύο περιστατικά ομαδικών αποδράσεων από φυλακές σε δύο δυτικές περιοχές του Νεπάλ. Το αστυνομικό γραφείο της περιφέρειας Kaski αναφέρει ότι 773 κρατούμενοι δραπέτευσαν από εκεί το απόγευμα της Δευτέρας, όταν οι διαδηλωτές της Gen Z εισήλθαν στις εγκαταστάσεις.

Ξεχωριστά, το γραφείο της αστυνομίας της περιοχής Tulsipur, στην επαρχία Dang του Νεπάλ, λέει ότι 127 κρατούμενοι κατάφεραν να αποδράσουν από τη φυλακή Tulsipur. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν και άλλες περιπτώσεις απόδρασης από τις φυλακές, οι οποίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Protesters in Nepal have attacked and burnt down the houses of Nepal’s President, Prime Minister and other Ministers. Kathmandu airport has stopped all operations.#NepalGenZProtest pic.twitter.com/MHfWdAzqfb — With Love Bihar (@WithLoveBihar) September 9, 2025

Η πολιτική ηγεσία στο Νεπάλ βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς, πέρα από την απώλεια ελέγχου, κινδυνεύει να χάσει προνόμια και εισοδήματα.