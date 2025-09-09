Νατσιός: Ο πρωθυπουργός εκτέθηκε στη ΔΕΘ και προκάλεσε οργή και αγανάκτηση

Τα πυρά του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα όσα είπε στη ΔΕΘ, εξαπέλυσε ο Δημήτρης Νατσιός, στην ομιλία του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις».

«Ο πρωθυπουργός εκτέθηκε στη ΔΕΘ και προκάλεσε οργή και αγανάκτηση. Ακούσαμε μεγαλόστομες διακηρύξεις, με αρκετή δόση σιγουριάς, είδαμε έναν πρωθυπουργό χωρίς όραμα για την πατρίδα να μουρμουρίζει μονότονα ότι είμαστε ισχυροί, πράγμα που ούτε ο ίδιος το πιστεύει. Να επιμένει στις καταστρεπτικές επιλογές του, ενώ δεν παραδέχθηκε τα λάθη του και τον έκδηλο ραγιαδισμό του, κυρίως στα εθνικά θέματα», υποστήριξε, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Νίκης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «πέρα από γενικόλογες διακηρύξεις, δεν ακούσαμε μέτρα για την μείωση της ακρίβειας, του ενεργειακού κόστους, μέτρα στήριξης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα μέτρα για το δημογραφικό ήταν ανύπαρκτα, ενώ η μεγαλύτερη δήθεν φορολογική μεταρρύθμιση που εξαγγέλθηκε θα είναι το νέο πολιτικό αστείο, αφού η οικονομική πίεση στους πολίτες θα συνεχιστεί και οι κοινωνικές ανισότητες θα διογκωθούν. Το έχει δηλώσει ξεκάθαρα ο κ. Μητσοτάκης “ότι δεν μπορούμε να παραβιάσουμε τους δημοσιονομικούς κανόνες, οι οποίοι αποτελούν και το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούμε όλη την πολιτική μας”. Το ότι αυτοί οι κανόνες – ή καλύτερα δημοσιονομικά κανόνια – ευνοούν τους δανειστές μας και όχι την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας είναι θέμα που δεν τίθεται προς συζήτηση», μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σχετικά με την εξαγγελία του πρωθυπουργού για μείωση του ΕΝΦΙΑ, ο πρόεδρος της Νίκης, σχολίασε: «Είπε ότι στα μέτρα στήριξης της ελληνικής περιφέρειας περιλαμβάνεται μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% το 2026 σε όλα τα χωριά και τις κωμοπόλεις κάτω των 1.500 κατοίκων για την πρώτη κατοικία, ενώ το 2027 θα καταργηθεί πλήρως. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο ΕΝΦΙΑ είναι ένας άδικος και παράλογος φόρος που έχει διαλύσει την περιφέρεια και την ιδιοκτησία. Για έξι χρόνια η ΝΔ τον διατηρεί γιατί της αποφέρει πολλά δις ευρώ το χρόνο. Μόνο το 2024 απέφερε 2,467 δις ευρώ στα δημόσια έσοδα. Εάν ήταν μία κυβέρνηση που σέβεται το δικαίωμα των Ελλήνων στην πρώτη κατοικία θα έλεγε ότι καταργεί τον ΕΝΦΙΑ από όλες τις πρώτες κατοικίες. Αυτό θα έκανε η “Νίκη” εάν ήταν κυβέρνηση».

Αναφερόμενος στο θέμα της ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο, ο Δημήτρης Νατσιός είπε: «Ο πρωθυπουργός μίλησε λες και είναι ένα νέο θέμα προς συζήτηση και είπε την γνώμη του ως πολίτης, ενώ έχουν γίνει εξαγγελίες επί εξαγγελιών και έχουν δαπανηθεί χρήματα και διπλωματική προσπάθεια. Εκτός και εάν έχει αποφασίσει να ματαιωθεί το έργο και να φορτώσει την αποτυχία στην κυπριακή πλευρά».

Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι «η “χώρα μας οφείλει να επαναπροσεγγίσει τη Ρωσία και πως οι δύο λαοί διάκεινται φιλικά μεταξύ τους».

Σχετικά με την αμυντική βιομηχανία τόνισε, μεταξύ άλλων: «Είναι επιδίωξη του πρωθυπουργού, όπως δήλωσε, να προωθήσει μεγάλες επενδύσεις στην άμυνα και την αμυντική βιομηχανία. Και πάλι λίγο αργά για τέτοια μέτρα. Αφού φρόντισε να απαξιωθεί η κρατική αμυντική βιομηχανία και να ξεπουληθεί σε ξένα συμφέροντα τώρα αποφάσισε να στηρίξει τις επενδύσεις στην άμυνα. Αμυντικά προγράμματα που δεν δόθηκαν όμως στην δημόσια αμυντική βιομηχανία».

Σχολιάζοντας την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, υποστήριξε: «Ο πρωθυπουργός είπε ότι είναι πολύ υπερήφανος που επί δικής του κυβέρνησης υλοποιείται η μεταρρύθμιση των μη κρατικών πανεπιστημίων” ή μορφωμάτων θα έλεγα. Ξέχασε να μας πει όμως ότι παραβίασε το Σύνταγμα για αυτήν την πρωτοβουλία. Πρέπει να στηρίξουμε τα δημόσια πανεπιστήμια».

Κριτική άσκησε και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέροντας: «Πλέον ο πρωθυπουργός έχει μάθει καλά την απάντηση: “Το σκάνδαλο είναι διαχρονικό”. Και δεν πρέπει κάποιος να το χρεώνει σε μία κυβέρνηση που κυβερνά 6 χρόνια.

Εξάλλου, όπως είπε, διαχρονικά πάνω από 2 δισ. ευρώ έχουν ανακτηθεί από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Είναι απογοητευτικό για εμάς στη “Νίκη” να ακούμε δύο χρόνια τώρα την ίδια καραμέλα: {Γινόταν και παλιά. Και οι άλλοι το ίδιο έκαναν”. Αυτό είναι ομολογία αποτυχίας».

Καταλήγοντας αναφέρθηκε στη σημασία της παιδείας, ενώ επισήμανε: Δεν θα σταματήσουμε μα αγωνιζόμαστε για την ελληνική οικογένεια και για τα παιδιά μας. Θέλουμε να ξανακάνουμε την ελληνική οικογένεια να χαμογελά και να δώσουμε όραμα στα παιδιά μας».