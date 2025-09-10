Πολωνία: Ολοκληρώθηκε η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας – Ανοιχτός και πάλι ο εναέριος χώρος στη Βαρσοβία

Η Πολωνία βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού τη νύχτα της Τρίτης, όταν ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της -άρα και του ΝΑΤΟ-, οδηγώντας σε στρατιωτική κινητοποίηση και έκτακτες πολιτικές διαβουλεύσεις.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ συγκάλεσε επείγουσα συνεδρίαση προειδοποιώντας ότι τα ρωσικά drones που καταρρίφθηκαν «θα μπορούσαν να είχαν αποτελέσει απειλή».

Od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaję w stałym kontakcie z wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP. Brałem udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

W BBN niebawem… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 10, 2025



Παράλληλα, ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι ολοκλήρωσε συνάντηση με το Γραφείο Εθνικό Ασφαλείας, όπως έκανε γνωστό η υπηρεσία μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ.



Το ΝΑΤΟ, μέχρι στιγμής, δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο για το περιστατικό.

Ο πολωνικός στρατός ανακοίνωσε ότι έληξε η στρατιωτική του επιχείρηση αφότου κατέρριψε τα drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας.

«Οι επιχειρήσεις της πολωνικής και συμμαχικής αεροπορίας που σχετίζονται με παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου έχουν ολοκληρωθεί. Η αναζήτηση και ο εντοπισμός πιθανών σημείων πρόσκρουσης αντικειμένων που παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο βρίσκονται σε εξέλιξη», αναφέρθηκε σε ανάρτηση στο Χ.

Το Γενικό Επιτελείο προειδοποίησε τους πολίτες: «Με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, προτρέπουμε ότι σε περίπτωση παρατήρησης άγνωστου αντικειμένου ή θραυσμάτων του, να μην πλησιάσετε, αγγίξετε ή μετακινήσετε τίποτα. Τέτοια στοιχεία μπορεί να αποτελούν απειλή και να περιέχουν επικίνδυνα υλικά. Πρέπει να ελεγχθούν διεξοδικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες».

❗️W trosce o bezpieczeństwo apelujemy do mieszkańców: w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie. Prosimy,… pic.twitter.com/c6Nz8dr4Nj — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 10, 2025



Ο πολωνικός στρατός τόνισε επίσης στην ίδια ανακοίνωση ότι ευχαριστεί την Αεροπορική Διοίκηση του ΝΑΤΟ και την Ολλανδία για την αποστολή μαχητικών F-35 με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας στους πολωνικούς ουρανούς.

❗️Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków obiektów, które naruszyły polska przestrzeń powietrzną. Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli… pic.twitter.com/28DxKjfF6W — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025



Τα επίγεια συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και τα συστήματα αναγνώρισης ραντάρ επέστρεψαν πλέον σε κανονική λειτουργία.

Το αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας ενημέρωσε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει ξανανοίξει, ωστόσο προειδοποίησε πως «λόγω των περιορισμών και των κλεισιμάτων του εναέριου χώρου αναμένονται δυσκολίες και καθυστερήσεις που μπορεί να διαρκέσουν όλη την ημέρα».

#Ważne – Informujemy, że przestrzeń powietrzna nad Lotniskiem Chopina została ponownie otwarta.#Important – the airspace over Warsaw Chopin Airport has been reopened. pic.twitter.com/D4S4Uga6ol — Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) September 10, 2025



Το περιστατικό συνέβη την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η τελευταία ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, με την αεροπορική επιδρομή να ξεκινά πριν από τα μεσάνυχτα και τις προειδοποιήσεις να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 100 drones στον αέρα, καθώς η Ρωσία φαινόταν να ετοιμάζει και εκτόξευση πυραύλων.

Όταν οι Ουκρανοί κατέφυγαν στα καταφύγια, διαδικτυακά κανάλια άρχισαν να αναφέρουν ότι αρκετά από αυτά τα drones πέρασαν στην Πολωνία. Οι αναρτήσεις άρχισαν να γίνονται στα πολωνικά, με προειδοποιήσεις προς τους πολίτες να προστατευθούν: «Στα καταφύγια!».

Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου μοιάζει να αποτελεί κλιμάκωση από τη Μόσχα, δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά της Δύσης, διότι φαίνεται ότι τα ρωσικά drones δεν αρκέστηκαν σε μια «τυχαία» παραβίαση, αλλά προχώρησαν αρκετά βαθιά, σε σημείο που να οδηγήσουν ακόμη και στο προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου της Βαρσοβίας.