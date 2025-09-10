ΗΠΑ: Νεκρός ο Τσάρλι Κερκ – Η ανάρτηση του Τραμπ

Με ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης πριν λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο Τσάρλι Κερκ είναι νεκρός.

«Ο Σπουδαίος, και μάλιστα Θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, πέθανε. Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν είχε την Καρδιά των Νέων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι. Αγαπήθηκε και θαυμάστηκε από ΟΛΟΥΣ, ειδικά από εμένα, και τώρα, δεν είναι πια μαζί μας. Μελάνια και τα συλλυπητήριά μου στην όμορφη σύζυγό του Έρικα και την οικογένειά του. Τσάρλι, σε αγαπάμε!», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δείτε την ανάρτησή του

Σημειώνεται ότι ο ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, με μεγάλη επιρροή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πυροβολήθηκε την Τετάρτη (10/9) στη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κερκ δέχθηκε μια σφαίρα στον λαιμό και διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του παρέμενε άγνωστη, αλλά από τα πρώτα στοιχεία της απόπειρας δολοφονίας φαίνεται ότι είχε χάσει αρκετό αίμα.

Ο Κερκ έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο σημαντικές φωνές της συντηρητικής ατζέντας, με εκατομμύρια ακροατές μέσω της καθημερινής του εκπομπής και των social media. Διατηρεί στενές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόανλτ Τραμπ, τους γιους του και τον ευρύτερο κύκλο του, και είναι συχνός επισκέπτης του Λευκού Οίκου και του Mar-a-Lago.

Η επίθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, το Κογκρέσο και το Δημοκρατικό Κόμμα έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης.

Σύμφωνα με το CNN, ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, παρά την πληροφορία που είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα ότι οι Αρχές είχαν προχωρήσεις σε μια σύλληψη.

Η στιγμή του πυροβολισμού

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου ότι ο Κερκ έκανε μία παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και «από ό,τι γνωρίζουμε, χτυπήθηκε και μεταφέρθηκε από την ομάδα ασφαλείας του μακριά από τις εγκαταστάσεις».

Το Fox News ανέφερε ότι ο Τσάρλι Κερκ νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το AP είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

To περιστατικό επιβεβαίωσε κι ένας εκπρόσωπος του Κερκ μιλώντας στο το Fox News. «Ο Τσάρλι Κερκ δέχθηκε πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Η κατάστασή του είναι άγνωστη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ.

Βίντεο του συμβάντος που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Κερκ να μιλά σε ένα μεγάλο πλήθος σε εξωτερικό χώρο του πανεπιστημίου, όταν ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος που μοιάζει με πυροβολισμό. Ο Κερκ φαίνεται να κινεί για λίγο το χέρι του προς το λαιμό του καθώς πέφτει από την καρέκλα του, ενώ αιμορραγεί.