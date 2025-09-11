Προκριματικά Μουντιάλ: Ο Χάαλαντ ζήτησε συγγνώμη απ’ τον γκολκίπερ της Μολδαβίας για τα 11 γκολ που πέτυχε η Νορβηγία

Η Νορβηγία κατέγραψε μία ιστορική βραδιά την Τρίτη (9/9) με το εξωπραγματικό 11-1 κόντρα στη Μολδαβία, στη δεύτερη μεγαλύτερη νίκη σε προκριματικά Μουντιάλ, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να κάνει πράγματα και θαύματα με 5 γκολ και 2 ασίστ.

Ο φορ της Μάντσεστερ Σίτι, πάντως σε μία υπέροχη στιγμή fair play φέρεται να ζήτησε… συγγνώμη μετά τον αγώνα απ’ τον γκολκίπερ των Μολδαβών, Κρίστιαν Άβραμ για την έκταση του σκορ και τα πολλά γκολ, εξηγώντας τους λόγους που η ομάδα του «κυνηγούσε» ένα ευρώ σκορ.

«Ήρθε και μου είπε ότι δεν ευθυνόμουν για το σκορ. Μου ζητούσε συγγνώμη για το γεγονός ότι μετά από κάθε γκολ του έτρεχε και έπαιρνε γρήγορα τη μπάλα.

Μου είπε ότι έπρεπε να συνεχίζουν να σκοράρουν καθώς η διαφορά τερμάτων στις ισοβαθμίες για την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ», δήλωσε ο Άβραμ, ο οποίος έζησε ένα πολύ δύσκολο βράδυ απέναντι στους Νορβηγούς.

