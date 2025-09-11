Τζο Μπάιντεν για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: «Δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους βία στις ΗΠΑ»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, καταδίκασε το περιστατικό με πυροβολισμούς σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο συντηρητικός, ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ.

ΗΠΑ: Νεκρός ο Τσάρλι Κερκ – Η ανάρτηση του Τραμπ

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Μπάιντεν σημείωσε ότι δεν υπάρχει χώρος για πολιτική βία στις ΗΠΑ και απηύθυνε έκκληση να σταματήσει τώρα.

«Δεν υπάρχει χώρος στη χώρα μας για τέτοιου είδους βία. Πρέπει να σταματήσει τώρα. Η Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για την οικογένεια και τους αγαπημένους του Τσάρλι Κερκ», έγραψε ο χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν.

