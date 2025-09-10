Μύκονος: Στο 40% η αυθαίρετη δόμηση – Σχέδιο «express κατεδαφίσεων» με βάση αεροφωτογραφίες και Κτηματολόγιο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μύκονος

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η αυθαίρετη δόμηση στη Μύκονο, καθώς σύμφωνα με έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, περίπου το 40% της έκτασης του νησιού έχει καλυφθεί από παράνομα κτίσματα.

Μύκονος: Μεγάλο δίλημμα για μία αγελάδα στην Μύκονο – «Super Paradise ή Αγράρι;» – ΒΙΝΤΕΟ

Οι αρχές επιστρατεύουν αεροφωτογραφίες και το Κτηματολόγιο για να προχωρήσουν σε άμεσες κατεδαφίσεις.

Όπως ανέφερε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, «υπάρχει μια έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που λέει ότι μόλις το 2%, αυτών για τους οποίους είχαν γίνει παραβιάσεις, θέλησε να συμμορφωθεί αυτοβούλως, ενώ το 40% της έκτασης της Μυκόνου είναι καλυμμένο από τέτοιες κατασκευές».

«Από το 2011, γιατί τα κτίσματα πριν από το 2011 μπορούν να τακτοποιηθούν, η μη εξέταση των υποβληθεισών αιτημάτων διενέργειας αυτοψίας/καταγγελιών ανέρχεται σε ποσοστό 90%. Από το 2011 μέχρι σήμερα έχουν φτιαχτεί στη Μύκονο περίπου 20.000 κτίσματα. Ο αριθμός είναι τρομακτικός», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος σημείωσε: «Έλεγε μέχρι τώρα το κράτος: “αν το γκρεμίσεις, μπορείς να το σώσεις”, όπως έγινε με τα beach bar όπως ξέρουμε. Η λογική αυτή δεν δούλεψε. Τώρα, λοιπόν, (σ.σ. το κράτος) σκέφτεται ότι τα πράγματα πρέπει να πάνε πιο γρήγορα».

Εξηγώντας το σκεπτικό των παρεμβάσεων που εξετάζονται ο Τάσος Τέλλογλου ανέφερε: «Πίσω από αυτήν την υπόθεση βρίσκεται μια ιδέα του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου κ. Γιώργου Στασινού και μιας ομάδας που μαζεύει αυτές τις αεροφωτογραφίες. Η ιδέα ποια είναι; Αν προλάβει ο ιδιοκτήτης να το κλείσει το σπίτι και να το δώσει στην αγορά για βραχυπρόθεσμη μίσθωση, χάθηκε το παιχνίδι, “το πουλάκι πέταξε”. Άρα τι πρέπει να κάνεις; Να το πιάνεις και να το γκρεμίζεις πριν προλάβει να το δώσει στην αγορά. Τότε έχει ένα κίνητρο να το τακτοποιήσει».

«Αυτή είναι η ιδέα και γι’ αυτό περνά στο Κτηματολόγιο, ώστε να γίνονται αυτές οι κατεδαφίσεις πιο γρήγορα», κατέληξε.

23:26 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

