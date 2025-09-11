Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν πως αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραηλινά συστήματα αεράμυνας αναχαιτίζουν ιρανικούς πυραύλους πάνω από το Τελ Αβίβ
Ισραηλινά συστήματα αεράμυνας αναχαιτίζουν ιρανικούς πυραύλους πάνω από το Τελ Αβίβ νωρίς στις 15 Ιουνίου 2025. (Jalaa MAREY / AFP)

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν την Πέμπτη (11/9) την αναχαίτιση πυραύλου ο οποίος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, όπου οι αντάρτες Χούθι εξαπολύουν συχνά επιθέσεις, κατ’ αυτούς σε ανταπόδοση για τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και της δικής τους χώρας.

«Πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε» από την πολεμική αεροπορία, ενημέρωσε νωρίς το πρωί το επιτελείο μέσω Telegram.

