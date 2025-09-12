Άδωνις Γεωργιάδης: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη του 52χρονου που τον απειλούσε

Enikos Newsroom

πολιτική

Γεωργιάδης

Υβριστικά και απειλητικά μηνύματα κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη κατηγορείται ότι αναρτούσε τα τελευταία 24ωρα, μέσω προσωπικού του λογαριασμού σε κοινωνικό μέσο δικτύωσης, 52χρονος, ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή της Ημαθίας.

Είχε προηγηθεί καταγγελία του υπουργού, οπότε ξεκίνησε έρευνα από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. που οδήγησε στην αυτόφωρη σύλληψή του 52χρονου, χθες το μεσημέρι. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απειλή και εξύβρισης (κατ’ εξακολούθηση), μέσω του διαδικτύου.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, στις 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου ο συλληφθείς προέβη στις επίμαχες αναρτήσεις, ενώ παράλληλα υποκινούσε άλλους χρήστες του διαδικτύου σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων, ακόμη και σε βάρος της ζωής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η τελευταία του ανάρτηση φαίνεται να στρεφόταν και κατά άλλων πολιτικών προσώπων, όπως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κ.ά.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος 52χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, καθώς και για τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Στο πλαίσιο αστυνομικής προανάκρισης και μετά από ενδελεχή διαδικτυακή έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου ως διαχειριστή επίμαχου λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι, ο ανωτέρω ως διαχειριστής λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είχε προβεί τις τελευταίες ημέρες σε αναρτήσεις – δημοσιεύσεις με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου, ενώ παράλληλα υποκινούσε άλλους χρήστες σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων, ακόμη και σε βάρος της ζωής του.

Από την επακόλουθη αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νάουσας, ο εμπλεκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες (11/9/2025), στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Αρχή».

