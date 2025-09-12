Θεσσαλονίκη: 4 συλλήψεις έπειτα από αλισβερίσι ναρκωτικών στον Δενδροπόταμο – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη και χασίς

Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα έπειτα από αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών πέρασαν αστυνομικοί στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας και του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων της ίδιας Διεύθυνσης, καθώς και αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, συνέλαβαν στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, τέσσερα άτομα.

Πρόκειται για Έλληνες ηλικίας 54, 48, 51 και 30 ετών (2 άνδρες – 2 γυναίκες αντίστοιχα), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για παράβαση του Νόμου περί διατήρησης δεδομένων και χρήσης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Δενδροποτάμου, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε σε αυτοκίνητο που επέβαιναν ο 54χρονος με την 51χρονη, εντοπίστηκε συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κάνναβης, την οποία προμηθεύτηκαν προηγουμένως από τον 48χρονο.

Ακολούθησαν έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικία που διέμενε ο προαναφερόμενος μαζί με την 30χρονη στην ίδια περιοχή, σε μία ακόμη κοντινή οικία που χρησιμοποιούσε ο 48χρονος για τις παράνομες συναλλαγές του, καθώς και σε παρακείμενο οικόπεδο κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

7 συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους (64,37) γραμμαρίων,

7 συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους (935,8) γραμμαρίων,

110 ναρκωτικά δισκία,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

1 καταγραφικό καμερών ασφαλείας με ενσωματωμένο σκληρό δίσκο και 3 κάμερες που βιντεοσκοπούσαν τις πέριξ δημόσιες οδούς,

3 συσκευές κινητών τηλεφώνων και

χρηματικό ποσό 1.040 ευρώ, ως προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.