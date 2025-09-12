Θεσσαλονίκη: 4 συλλήψεις έπειτα από αλισβερίσι ναρκωτικών στον Δενδροπόταμο – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη και χασίς

Enikos Newsroom

κοινωνία

4 συλλήψεις για ναρκωτικά στην Θεσσαλονίκη

Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα έπειτα από αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών πέρασαν αστυνομικοί στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας και του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων της ίδιας Διεύθυνσης, καθώς και αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, συνέλαβαν στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με  διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, τέσσερα άτομα.

Πρόκειται για Έλληνες ηλικίας 54, 48, 51 και 30 ετών (2 άνδρες – 2 γυναίκες αντίστοιχα), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για παράβαση του Νόμου περί διατήρησης δεδομένων και χρήσης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Δενδροποτάμου, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε σε αυτοκίνητο που επέβαιναν ο 54χρονος με την 51χρονη, εντοπίστηκε συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κάνναβης, την οποία προμηθεύτηκαν προηγουμένως από τον 48χρονο.

Ακολούθησαν έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικία που διέμενε ο προαναφερόμενος μαζί με την 30χρονη στην ίδια περιοχή, σε μία ακόμη κοντινή οικία που χρησιμοποιούσε ο 48χρονος για τις παράνομες συναλλαγές του, καθώς και σε παρακείμενο οικόπεδο κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

  • 7 συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους (64,37) γραμμαρίων,
  • 7 συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους (935,8) γραμμαρίων,
  • 110 ναρκωτικά δισκία,
  • 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • 1 καταγραφικό καμερών ασφαλείας με ενσωματωμένο σκληρό δίσκο και 3 κάμερες που βιντεοσκοπούσαν τις πέριξ δημόσιες οδούς,
  • 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων και
  • χρηματικό ποσό 1.040 ευρώ, ως προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΛΣΤΑΤ: Εκρηκτική αύξηση των ωφελούμενων σε μονάδες ανοικτής φροντίδας

Ποια σημάδια στο δέρμα μπορεί να είναι σύμπτωμα νόσου – Τι πρέπει να ξέρετε

Ανατροπή με το «μπλόκο» στα Airbnb: Σε ποιες περιοχές δεν θα επεκταθεί τελικά η απαγόρευση για νέες άδειες – Όλες οι τελευτ...

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η 4η δόση – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι – Αναλυτικά παραδείγματα

Apple: Τα iPhone Air και iPhone 17 ενσωματώνουν A19 Chips με μνήμη ασφαλείας ανθεκτική σε Spyware και κακόβουλα λογισμικά

Γυναίκα πήρε εκδίκηση από τις στάχτες του συζύγου της – Ανακάλυψε ότι την απατούσε πριν πεθάνει
περισσότερα
10:20 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Λουτράκι: Νεκρός 54χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο

Σύγκρουση οχήματος με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός άνδρα σημειώθηκε...
09:55 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Ιωάννινα: Κατέρρευσε τμήμα της οροφής στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου

Τμήμα της οροφής στο κτίριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου ...
09:34 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρή 20χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Επιχείρησε να διασχίσει τον ΒΟΑΚ

Ακόμη μία τραγωδία στην Κρήτη καθώς μία 20χρονη παρασύρθηκε από όχημα και τραυματίστηκε θανάσι...
09:14 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Άστατος το Σαββατοκύριακο με τοπικές βροχές και ενισχυμένους ανέμους – «Έρχεται πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας από Δευτέρα»

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα και αύριο με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κεντρική, Βόρε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος