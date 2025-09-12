Ζαχαράκη: Στην πρώτη φάση κλήθηκαν περισσότεροι από 24.000 αναπληρωτές – Επιταχύνεται για τις 25 Σεπτεμβρίου η β’ φάση

«Έχουμε κενά και προσπαθούμε να τα καλύψουμε νωρίτερα καλώντας τη δεύτερη φάση των αναπληρωτών στις 25 – 26 Σεπτεμβρίου, ενώ συνήθως γίνεται Οκτώβρη», είπε η υπουργός Παιδείας και θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη στο ΕΡΤnews, μιλώντας μία ημέρα μετά το «πρώτο κουδούνι».

«Το καλό είναι ότι στην πρώτη φάση κλήθηκαν παραπάνω από 24.000 αναπληρωτές, ενώ 48.500 εκπαιδευτικοί έχουν διοριστεί από το 2019», ανέφερε τονίζοντας ότι «και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα επανεξεταστούν κενά και ελλείψεις».

«Μια εβδομάδα αν καθόσασταν στο υπουργείο θα καταλαβαίνατε», είπε, απαντώντας σε ερώτηση «γιατί μισό αιώνα από την Μεταπολίτευση παραμένουν οι ελλείψεις».

«Εμφανίστηκαν δώδεκα νηπιαγωγοί σε συγκεκριμένο νομό και πήραν άδεια οι 6 την πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς», τόνισε, συμπληρώνοντας: «Στην Ανάφη στείλαμε σύμβουλο για να καλύψει άδεια εκπαιδευτικού».

«Δεν υπάρχει υπουργός σε κάποια άλλη χώρα που να ξέρει πού μπορεί να υπάρχει κενό»

Στις άλλες χώρες υπάρχουν αποκεντρωμένα συστήματα τοπικής εμβέλεια, εδώ έχουμε κοινούς πίνακες που τρέχουν με μοριοδότηση του ΑΣΕΠ και για να κάνουμε τοπική πρόσκληση πρέπει να μην έχει γίνει πολλαπλά αποδοχή της θέσης, είπε η Υπουργός μιλώντας για ιδιομορφία και λόγω γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας.

«Εμείς δεν θέλουμε να φτάνει το πρόβλημα στο υπουργό, ούτε να λέω ότι το πρόβλημα λύθηκε κατόπιν ενεργειών μου, αλλά να λύνονται τα προβλήματα σε επίπεδο αποκεντρωμένο», είπε η κυρία Ζαχαράκη και στο σημείο αυτό διευκρίνισε ότι λύθηκε μέσω της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στα Χανιά, το πρόβλημα για το οποίο ένα κοριτσάκι της απήυθυνε προσωπικό μήνυμα.

Τεχνητή νοημοσύνη: Να μην είναι «αυτοσκοπός» και να μην υποκαθιστά τη γνώση

Με τη συνεργασία που χρηματοδοτεί το ‘Ιδρυμα Ωνάση για 20 σχολεία από όλη την Ελλάδα, εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν για τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης στην τάξη κι αμέσως μετά η επιμόρφωση θα ισχύσει για τα παιδιά, είπε η Σοφία Ζαχαράκη αναφέροντας ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης και εμπλουτισμού του μαθήματος της Πληροφορικής.

Το Φθινόπωρο του 2026 προβλέπει ο κοινός σχεδιασμός με τον Παύλο Μαρινάκη και με βοήθεια από το ΑΠΘ ότι τα παιδιά σε 30 σχολεία θα εκδίδουν πιλοτικά εφημερίδα.

«Βλέπετε ότι υπάρχει αδυναμία στη συγκέντρωση, τα παιδιά λοιπόν θα μάθουν να ξαναδιαβάζουν και το σημαντικό είναι ότι θα μπορούν να διακρίνουν ποια είδηση είναι ψευδής, θα συνθέτουν γνώση με κριτικές πηγές. Θέτω, προσωπικό στόχο να μάθουν τα παιδιά τι σημαίνει χρήση τεχνητής νοημοσύνης, να καταλάβουν και τον κίνδυνο αλλά και τι σημαίνει σωστή ερώτηση», είπε.

«Θέλουμε να αποκτήσει αξία το εθνικό απολυτήριο»

Χθες βγάλαμε το πρόγραμμα των Πανελλαδικών του 2026 που ξεκινούν 29 και 30 Μαΐου. Για αρχή δεν υπάρχει κατάργηση των Πανελλαδικών, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να βρούμε και να αντιπαράβάλλουμε ένα πολύ αξιόπιστο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια αλλά θα αρχίσουμε να ενισχύουμε την Τράπεζα Θεμάτων, ως αποτέλεσμα πολύ εκτενούς διαλόγου με κόμματα εκπαιδευτικούς και κοινότητα τους επόμενους μήνες, είπε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

«Θέλουμε να αποκτήσει το απολυτήριο αξία», είπε η κυρία Ζαχαράκη και χαρακτήρισε πολύ σημαντική εξέλιξη την έναρξη της συζήτησης για το εθνικό απολυτήριο.

«Δεν αφορά τα παιδιά του Λυκείου αλλά οι μαθητές που πάνε τώρα Γ’ Γυμνασίου θα έχουν την Τράπεζα Θεμάτων», είπε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.