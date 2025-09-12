Η περιπέτεια ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού από τη Ρόδο: «Με έστειλαν στην Τήλο και με ενημέρωσαν πως πρόκειται για λάθος, έπρεπε να πάω στη Λέρο» – Δείτε βίντεο

Μία κωμικοτραγική περιπέτεια βίωσε ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς είχε ενημερωθεί ότι η τοποθέτησή του ήταν στην Τήλο, ωστόσο μόλις έφτασε στο νησί και προετοιμάστηκε για να αναλάβει καθήκοντα, την τελευταία στιγμή, δέχθηκε τηλεφώνημα, ότι πρόκειται για… λάθος.

Όπως λέει ο ίδιος σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, ξεκίνησε από την Ρόδο για να βρεθεί στην Τήλο. «Το ότι όλα γίνονται τελευταία στιγμή το ξέραμε, το ότι όλα είναι ανοργάνωτα το ξέραμε, το ότι κανείς δεν νοιάζεται για το πώς θα φτάσουμε εκεί, το ξέραμε» σχολιάζει αρχικά και προσθέτει «αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι μπορεί για αλλού να ξεκινήσεις, αλλού να φτάσεις, αλλού να είσαι τοποθετημένος, να μην ξέρεις διεύθυνση, πού είσαι, που δεν είσαι…».

Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός έφτασε στην Τήλο, αφού είχε λάβει το sms με την τοποθέτησή του, πήγε στο σχολείο και γνωρίστηκε με τους συναδέλφους του. «Εκεί που είχαμε ετοιμάσει το βιβλίο των πρακτικών για να γίνει η πράξη της ανάληψης, χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει η διευθύντρια πως αφορά εμένα. Μου λένε “αχ, χίλια συγγνώμη, έγινε λάθος, δεν έπρεπε να σας στείλουμε στην Τήλο, στην Λέρο ήταν να παρουσιαστείτε».

Έκπληκτος ο ίδιος απάντησε «τι;», και του είπαν «ναι, χίλια συγγνώμη, λάθος μας, το ξέρουμε. Μπορείτε να είστε αύριο-μεθαύριο εκεί;». «Και τους λέω τι; Να κάνω δηλαδή ότι έκανα σήμερα; Βρέθηκα σε λάθος νησί και έχετε και την απαίτηση να διακτινιστώ να φτάσω σε άλλο νησί άμεσα; Και μου απαντούν “ε αν μπορείτε την Δευτέρα…”.