Καιρός: Άστατος το Σαββατοκύριακο με τοπικές βροχές και ενισχυμένους ανέμους – «Έρχεται πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας από Δευτέρα»

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα και αύριο με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κεντρική, Βόρεια και Ηπειρωτική Ελλάδα. Ταυτόχρονα ενισχύονται οι άνεμοι στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, μπορεί η ημέρα να ξεκινάει με καλές καιρικές συνθήκες, το απόγευμα όμως θα αναπτύσσονται οι συννεφιές αστάθειας και θα εκδηλώνονται μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες κυρίως προς την Κεντρική Μακεδονία, γύρω από τη Θεσσαλία αλλά και την Ήπειρο.

Κακοκαιρία από τη Δευτέρα

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, από τη Δευτέρα έρχεται ένα πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας. Δευτέρα με Τρίτη θα συναντήσουμε πιο φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, που σημαίνει ότι οι βροχές θα αφορούν αρκετά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας αλλά και του δυτικού και βόρειου Αιγαίου. Οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν μέσα στο Αιγαίο και ο υδράργυρος σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Επομένως, μελτέμια μέσα στο Σαββατοκύριακο με περιορισμένη αστάθεια, πέφτει η θερμοκρασία και περισσότερες βροχές το διήμερο Δευτέρα με Τρίτη, με θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς.

Σήμερα, αν εξαιρέσουμε την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα έχουμε πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με κάποια σύννεφα που τις απογευματινές ώρες μπορεί να αφήσουν κάποιες βροχές στα βουνά της ανατολικής Θεσσαλίας, όπως επίσης και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Οι βοριάδες αρχίζουν και ενισχύονται μέσα στο Αιγαίο και στο Ιόνιο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα βόρεια και ανατολικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και μικρή άνοδο στη δυτική Ελλάδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-09-2025

Αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, όμως γρήγορα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και βαθμιαία από το μεσημέρι στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και πιθανώς τη Θεσσαλία, οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τη Μακεδονία δυτικοί έως 4 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-09-2025

Στην ηπειρωτική χώρα, την Εύβοια και τις Σποράδες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις προμεσημβρινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το απόγευμα σταδιακά θα σταματήσουν. Στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-09-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.