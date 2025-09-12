Καιρός: «Διπρόσωπος» παραμένει και σήμερα με 30άρια και τοπικές βροχές – Αναλυτικά η πρόγνωση

Με δύο πρόσωπα και πάλι ο καιρός καθώς το φθινόπωρο θα προσπαθήσει να κάνει πιο έντονη την παρουσία του σήμερα Παρασκευή, με τοπικές βροχές και μπόρες να εντοπίζονται κυρίως στα ηπειρωτικά. Το μελτέμι στο Αιγαίο δεν λέει να μας αφήσει, ενώ και τα 30άρια στη θερμοκρασία θα κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους.

Βάσει της πρόβλεψης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στην κεντρική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά τους 34 με 35 βαθμούς, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του Ιονίου και τις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Τάσος Αρνιακός: «Τοπικές βροχές και υψηλές θερμοκρασίες»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, Τάσο Αρνιακό, περιμένουμε πρώτα στα βόρεια και στη συνέχεια στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν και θα προκαλέσουν βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά μέχρι το απόγευμα. Στην κεντρική Μακεδονία θα διατηρηθούν οι καταιγίδες έως και το βράδυ.

Οι βορειάδες από 3-5 μποφόρ, ενώ τοπικά στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία υποχωρεί ελαφρώς στα βόρεια, αγγίζοντας στα ηπειρωτικά τους 33-35 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά τους 30-32.

Νατάσσα Ζιακοπούλου: «Ζεστός παραμένει και σήμερα ο καιρός»

Ζεστός παραμένει ο καιρός και σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νατάσσα Ζιακοπούλου. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές βροχές από το μεσημέρι και μετά στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παρασκευή 12-9-2025 ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στην κεντρική Μακεδονία. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά. Τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου και στα νησιά του Ιονίου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στα βορειότερα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά μετά το μεσημέρι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα βόρεια και ανατολικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και μικρή άνοδο στη δυτική Ελλάδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-09-2025

Αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, όμως γρήγορα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και βαθμιαία από το μεσημέρι στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και πιθανώς τη Θεσσαλία, οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τη Μακεδονία δυτικοί έως 4 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώση μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-09-2025

Στην ηπειρωτική χώρα, την Εύβοια και τις Σποράδες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις προμεσημβρινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το απόγευμα σταδιακά θα σταματήσουν. Στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-09-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.