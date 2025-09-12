Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρή 20χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Επιχείρησε να διασχίσει τον ΒΟΑΚ

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Ακόμη μία τραγωδία στην Κρήτη καθώς μία 20χρονη παρασύρθηκε από όχημα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, όταν μία 20χρονη που κινούνταν πεζή επί του ΒΟΑΚ, παρασύρθηκε από όχημα.

Ο 21χρονος οδηγός κινούνταν με το αυτοκίνητο κανονικά στο ρεύμα του και στο ύψος του χωριού Κουτουλουφάρι στην Χερσόνησο δεν είδε την 20χρονη που πήγε να διασχίσει την εθνική οδό και την παρέσυρε.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν μάταια να επαναφέρουν στη ζωή την άτυχη γυναίκα.

10:37 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

