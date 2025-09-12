Zapad 2025: Ρωσία και Λευκορωσία άρχισαν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια – Επίδειξη ισχύος με πυρηνικά όπλα

Η Ρωσία και η πιστή σύμμαχός της Λευκορωσία άρχισαν σήμερα μεγάλα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια, ανακοίνωσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, μερικές ημέρες μετά τη χωρίς προηγούμενο είσοδο στον εθνικό εναέριο χώρο της Πολωνίας μη επανδρωμένων αεροπλάνων, που πιστεύεται πως ήταν ρωσικά.

«Τα στρατηγικά κοινά στρατιωτικά γυμνάσια των ρωσικών και των λευκορωσικών ενόπλων δυνάμεων (…) άρχισαν», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Οι ασκήσεις αυτές διεξάγονται ενώ ο ρωσικός στρατός προωθείται στο ουκρανικό μέτωπο, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στις χώρες του ΝΑΤΟ.

Τα γυμνάσια με την ονομασία Zapad-2025 (West 2025/Δύση 2025), μια επίδειξη ισχύος από τη Ρωσία και τη στενή σύμμαχό της, περιλαμβάνουν ασκήσεις στο έδαφος των δύο χωρών, καθώς και στη Βαλτική Θάλασσα και τη Θάλασσα του Μπάρεντς.

Τα γυμνάσια είχαν προγραμματιστεί πολύ πριν συμβεί το επεισόδιο με την κατάρριψη ύποπτων ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Πολωνία μέσα στον πολωνικό εναέριο χώρο.

«Οι στόχοι των ασκήσεων είναι να βελτιωθούν οι δεξιότητες διοικητών και προσωπικού, το επίπεδο συνεργασίας και η εκπαίδευση στο πεδίο περιφερειακών και συμμαχικών σχηματισμών στρατευμάτων», ανέφερε μέσω του Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είχε δηλώσει χθες, Πέμπτη, πως τα γυμνάσια, που θα διεξαχθουν και κοντά στα πολωνικά σύνορα, δεν στρέφονται εναντίον οποιασδήποτε άλλης χώρας.

Απλώς ένα σόου;

Η άσκηση Zapad-2025, που παραδοσιακά διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια, πραγματοποιείται φέτος για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και θα διαρκέσει έως τις 16 Σεπτεμβρίου.

Το 2021, η Μόσχα είχε στείλει περίπου 200.000 στρατιώτες σε αντίστοιχες ασκήσεις, λίγους μήνες πριν εξαπολύσει την επίθεση στην Ουκρανία. Ωστόσο, η φετινή Zapad αναμένεται σημαντικά μικρότερη, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες παραμένουν ανεπτυγμένοι στο ουκρανικό μέτωπο.

Η Λευκορωσία είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο ότι 13.000 στρατιώτες θα συμμετάσχουν, αλλά τον Μάιο έκανε γνωστό πως ο αριθμός αυτός θα μειωθεί περίπου στο μισό.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, οι ασκήσεις προσομοιώνουν την κατοχή του διαδρόμου Suwalki, μιας στενής λωρίδας γης στα σύνορα Πολωνίας και Λιθουανίας, ανάμεσα στη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Ο διάδρομος αυτός θεωρείται στρατηγική «αχίλλειος πτέρνα» του ΝΑΤΟ και δυνητικά ο πρώτος στόχος σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο έχει απορρίψει τους φόβους αυτούς ως «απόλυτη ανοησία».

Νωρίτερα φέτος, ο υπουργός Άμυνας της Λευκορωσίας είχε δηλώσει στα κρατικά ΜΜΕ ότι οι ασκήσεις μεταφέρθηκαν μακριά από τα σύνορα με την Πολωνία και την Ουκρανία, προκειμένου «να μειωθούν οι εντάσεις». Παρ’ όλα αυτά, η Πολωνία έχει κλείσει τα ελάχιστα εναπομείναντα συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Μόσχας, ενώ παράλληλα περιόρισε την εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της. Η Λιθουανία και η Λετονία ανακοίνωσαν επίσης μερικές ζώνες απαγόρευσης πτήσεων.

Η παρουσία πυρηνικών όπλων της Ρωσίας στη Λευκορωσία έχει προσδώσει νέα διάσταση στις φετινές ασκήσεις. Το Μινσκ είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο ότι οι ασκήσεις θα περιλαμβάνουν το νέο πειραματικό πυρηνικά ικανό βλήμα της Ρωσίας με την ονομασία Oreshnik, καθώς και εκπαίδευση σε πυρηνικά πλήγματα.

Ο στρατιωτικός αναλυτής Αλεξάντρ Χραμτσίχιν δήλωσε στο AFP ότι η σημασία των ασκήσεων υπερτονίζεται, χαρακτηρίζοντάς τες «απλώς ένα θέαμα» χωρίς «ιδιαίτερη σημασία». Όπως τόνισε, παρόμοιες ασκήσεις γίνονται κάθε χρόνο σε διαφορετικές περιοχές της Ρωσίας και στο παρελθόν περιλάμβαναν επίσης πυρηνικές προσομοιώσεις.

Αντίθετα, ο Βασίλι Κάσιν, στρατιωτικός αναλυτής και μέλος του ρωσικού Συμβουλίου Διεθνών Υποθέσεων που συνδέεται με το Κρεμλίνο, υποστήριξε ότι οι ασκήσεις είναι «ταυτόχρονα μια επίδειξη και πραγματική στρατιωτική εκπαίδευση».

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τη Λευκορωσία, αν χρειαστεί», δήλωσε στο AFP, επισημαίνοντας ότι η Πολωνία και οι σύμμαχοί της σχεδιάζουν τις δικές τους επιχειρησιακές ασκήσεις μέσα στον Σεπτέμβριο. Ο Κάσιν πρόσθεσε ότι η πρακτική των αντίπαλων γυμνασίων από τη Ρωσία και τα ανατολικά μέλη του ΝΑΤΟ θα παραμείνει, «όπως ακριβώς συνέβαινε και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου».

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, France 24