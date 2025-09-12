Φιντάν: Οι έρευνες στη Μεσόγειο πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας

Η Ρώμη φιλοξένησε την Πέμπτη μια σημαντική διπλωματική συνάντηση, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε με τον Ιταλό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, με στόχο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και τη διαμόρφωση κοινών στρατηγικών πρωτοβουλιών.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Φιντάν δήλωσε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση των σχέσεων Τουρκίας–Ιταλίας, υπογραμμίζοντας πως η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην προμήθεια των Eurofighter είναι εξαιρετικά σημαντική και για τις δύο χώρες.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η περιοχή της Μεσογείου είναι κρίσιμη για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διασυνδεσιμότητα της Ευρώπης. Ο Ταγιάνι χαρακτήρισε την Τουρκία και την Ιταλία στρατηγικούς εταίρους.

Ανακοίνωσε επίσης μια νέα συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών που στοχεύει στην ενίσχυση των κοινών προσπαθειών για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, ιδιαίτερα από τη Λιβύη μέσω της Μεσογείου.



«Η συμφωνία αυτή θα είναι εξαιρετικά επωφελής για την αποτροπή αναχωρήσεων από τη Λιβύη και για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας», τόνισε, δίνοντας έμφαση στη σημασία που έχει το ζήτημα της μετανάστευσης για την Ιταλία και σημειώνοντας ότι η συνεργασία με μια καίρια χώρα όπως η Τουρκία θα ενδυναμώσει τη μάχη κατά της διακίνησης ανθρώπων.

Ο Φιντάν από την πλευρά του σημείωσε: «Η ανάπτυξη της συνεργασίας μας σε αυτούς τους τομείς θα είναι προς όφελος τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο».

«Επιπλέον, οι δραστηριότητες που προβλέπονται στις θαλάσσιες δικαιοδοσίες μας πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, με σεβασμό προς τους κυρίαρχους λαούς και με αποτελεσματικό συντονισμό», πρόσθεσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ. Λίγες ώρες μετά την υποβολή προσφορών από τις Chevron και HELLENiQ Energy για τις περιοχές νότια της Κρήτης, η δήλωση αυτή στέλνει ένα μήνυμα προς την Ελλάδα και τις δύο εταιρείες.

Ο Φιντάν πρόσθεσε ότι αξιολογήθηκαν οι μεταναστευτικές ροές στη Μεσόγειο και τόνισε πως η Τουρκία μάχεται αποφασιστικά κατά της παράτυπης μετανάστευσης. Όπως ανέφερε, χάρη στις τουρκικές προσπάθειες η πίεση στη μεταναστευτική διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου έχει μειωθεί, ενώ διαβεβαίωσε πως οι κοινές πρωτοβουλίες με την Ιταλία θα συνεχιστούν.

Ο Φιντάν έκανε ειδική αναφορά στην εξαγορά της Piaggio Aerospace από την τουρκική εταιρεία drones Baykar και στη συνεργασία με τη Leonardo, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως σημαντικό προηγούμενο για την περιοχή. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της σταθερότητας στη Λιβύη, υπογραμμίζοντας ότι «η ενότητα, η εδαφική ακεραιότητα, η κυριαρχία, η σταθερότητα και η ασφάλεια της χώρας πρέπει να διαφυλαχθούν επ’ αόριστον», επισημαίνοντας πως Τουρκία και Ιταλία θα συνεχίσουν τις κοινές προσπάθειες προς αυτόν τον στόχο.

Σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, ο Φιντάν υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη οφείλουν να λάβουν ισχυρότερα μέτρα για να το σταματήσουν. Πρόσθεσε ακόμη ότι το Κατάρ, «μια χώρα γνωστή για την ειρηνική εξωτερική της πολιτική και τις αποτελεσματικές διαμεσολαβητικές της προσπάθειες», βρίσκεται πλέον επίσης στο στόχαστρο της επεκτατικής ατζέντας του Ισραήλ. «Η επεκτατική πολιτική του Ισραήλ που φτάνει μέχρι το Κατάρ πρέπει να λειτουργήσει ως καμπανάκι για όσους έκαναν τα στραβά μάτια απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου», προειδοποίησε.

Ο Ταγιάνι, από την πλευρά του, δήλωσε ότι έχει «μεγάλη εμπιστοσύνη στον ρόλο της Τουρκίας στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας» και εξέφρασε την πεποίθηση πως οι δύο χώρες μπορούν να κάνουν σημαντικά βήματα μαζί.

Τόνισε επίσης ότι η Άγκυρα μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση του διαλόγου για τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, εκφράζοντας ταυτόχρονα ανησυχία για τις επανειλημμένες παραβιάσεις του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου από το Ισραήλ.

