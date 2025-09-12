Κεραμέως από Θεσσαλονίκη: Ρεκόρ προσέλευσης με 2.500 προεγγραφές καταγράφεται στις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ

«Ρεκόρ προσέλευσης με 2.500 προεγγραφές καταγράφεται στην 45η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή 100 επιχειρήσεων και προσφορά 3.000 θέσεων εργασίας» τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως η οποία πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού της πόλης, στον χώρο όπου έρχονται σε επαφή εκπρόσωποι εταιρειών που αναζητούν προσωπικό και εργαζόμενοι που θέλουν να συνομιλήσουν απευθείας με εργοδότες.

Κεραμέως: «Αυτά που ακούσατε χθες είναι μόνιμα μέτρα, δεν είναι επιδοματική πολιτική»

«Βρισκόμαστε στην 45η εκδήλωση “Ημέρες Καριέρας” της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Πάνω από 100 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας. Αποστολή μας στο υπουργείο Εργασίας και στη ΔΥΠΑ είναι να βοηθούμε οι πολίτες να βρουν δουλειά ή να αλλάξουν ενδεχομένως δουλειά και οι επιχειρήσεις να βρουν εργαζόμενους. Σε αυτό ακριβώς αποσκοπούν οι “Ημέρες Καριέρας”, οι οποίες είναι πλέον ένας θεσμός σε 18 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας» επισήμανε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

«Σήμερα είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» που έχει γίνει ποτέ στη Θεσσαλονίκη με ρεκόρ προσέλευσης, με πάνω από 2.500 προεγγραφές» υπογράμμισε η κ. Κεραμέως και υπενθύμισε ότι οι «Ημέρες Καριέρας» συνεχίζονται σήμερα όλη μέρα και αύριο Σάββατο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μαζί με τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα περιηγήθηκαν στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης και συνομίλησαν με εκπροσώπους επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις «Ημέρες Καριέρας» και αναζητούν προσωπικό και με υποψήφιους εργαζόμενους που έδιναν συνεντεύξεις ή ενημερώνονταν για θέσεις εργασίας.

Την εμπειρία του από τις «Ημέρες Καριέρας» μετέφερε στην κ. Κεραμέως εργαζόμενος στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού επιχείρησης, οποίος πέρσι συμμετείχε στις «Ημέρες Καριέρας» από τη μεριά του υποψηφίου και αναζητούσε ευκαιρίες απασχόλησης, προσλήφθηκε από βιομηχανία τροφίμων που του έδωσε τη δυνατότητα να εξελιχθεί και φέτος βρίσκεται από την άλλη πλευρά, παίρνει συνεντεύξεις και δίνει εκείνος ευκαιρίες σε υποψηφίους να αρχίσουν την καριέρα τους.

«Να έρθουν εδώ με όρεξη, να δείξουν ότι θέλουν να δουλέψουν και ότι είναι έτοιμοι να μάθουν» είναι συμβουλές τους προς όσους θέλουν να πάρουν μέρος στις «Ημέρες Καριέρας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

11:54 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

