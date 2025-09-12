ΝΑΤΟ – Ρούτε: Ανακοίνωσε την επιχείρηση «Eastern Sentry» για την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης

Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε την Παρασκευή μια νέα αποστολή για την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης, ως απάντηση στην εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Είναι απερίσκεπτο και απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ρωσικά drone να εισέρχονται στον εναέριο χώρο των συμμάχων», δήλωσε ο Ρούτε, ανακοινώνοντας την επιχείρηση «Eastern Sentry», σύμφωνα με το Reuters.

Η αποστολή, η οποία ξεκινά την Παρασκευή το βράδυ, θα περιλαμβάνει μια σειρά από μέσα που θα ενσωματώνουν αεροπορικές και χερσαίες βάσεις.

Σύμμαχοι, όπως η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, έχουν μέχρι στιγμής δεσμευτεί για την αποστολή, ενώ άλλοι πρόκειται να συμμετάσχουν, πρόσθεσε ο Ρούτε.

Ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, Αλέξους Γκρέγκορι Γκρίνκουι, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους της συμμαχίας. «Η Πολωνία και οι πολίτες όλης της Συμμαχίας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς χάρη στην άμεση αντίδρασή μας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και στη σημαντική ανακοίνωση που κάναμε σήμερα εδώ», δήλωσε.