Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Μυστήριο με το κίνητρο του δράστη – Το πρόσωπο «κλειδί» και ο ρόλος του πατέρα του στη σύλληψή του

Χιλιάδες Αμερικανοί παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την έρευνα για τον εντοπισμό του ενόπλου που δολοφόνησε τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ – ανάμεσά τους και ένας πατέρας από τη Γιούτα, που είδε τις εικόνες και τα βίντεο του υπόπτου που δημοσιοποιήθηκαν από τις αρχές.

Ο άνδρας στις εικόνες, ντυμένος με ένα μαύρο μπλουζάκι με αετό και την αμερικανική σημαία, φαινόταν να πηδάει από την ταράτσα ενός κτιρίου πανεπιστημίου στη Γιούτα αμέσως μετά τη δολοφονία και να τρέχει σε μια δασώδη περιοχή. Το πρόσωπό του ήταν εν μέρει καλυμμένο με σκούρα γυαλιά ηλίου και ένα καπέλο του μπέιζμπολ.

Ο πατέρας αναγνώρισε τον άνδρα. «Τάιλερ, εσύ είσαι; Αυτός μοιάζει με σένα», ρώτησε τον γιο του, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου που γνωρίζει στοιχεία της έρευνας.

Ο 22χρονος γιος του, Τάιλερ Ρόμπινσον, ομολόγησε στον πατέρα του ότι είχε πυροβολήσει τον Κιρκ, είπε ο αξιωματούχος στο CNN.

«Προτιμώ να αυτοκτονήσω παρά να παραδοθώ», απάντησε ο Ρόμπινσον όταν ο πατέρας του τού ζήτησε να παραδοθεί στις αρχές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο πατέρας έπεισε τον γιο του να μιλήσει σε έναν πάστορα που συνεργάζεται με το Γραφείο Σερίφη της Κομητείας Ουάσινγκτον, ανέφερε η πηγή.

Τελικά, ένας οικογενειακός φίλος επικοινώνησε με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον – που βρισκόταν σε απόσταση άνω των τριών ωρών από τον τόπο της επίθεσης στο Όρεμ της Γιούτα. Το γραφείο μετέφερε την πληροφορία στις αρχές της κομητείας Γιούτα και στο FBI. Το ίδιο βράδυ – λίγες ώρες αφότου οι αρχές δήλωναν ότι «δεν είχαν ιδέα» πού βρισκόταν ο ύποπτος – ο Ρόμπινσον βρισκόταν ήδη υπό κράτηση. Ήταν 10 το βράδυ της Πέμπτης στη Γιούτα, και μόλις δύο ώρες νωρίτερα, πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι είχαν δώσει συνέντευξη Τύπου ζητώντας τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό του υπόπτου.

«Τον πιάσαμε», δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Παρασκευής.

Μέχρι τότε, το FBI είχε λάβει πάνω από 7.000 πληροφορίες και καταγγελίες – τον μεγαλύτερο αριθμό μετά τον βομβαρδισμό του Μαραθωνίου της Βοστώνης το 2013, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης. Ωστόσο, η μία και μόνο πληροφορία από τον πατέρα του Ρόμπινσον και τον οικογενειακό φίλο οδήγησε στη μεγάλη ανατροπή στην επιχείρηση ανθρωποκυνηγητού.

Χρειάστηκαν περισσότερες από 30 ώρες για να εντοπίσουν τον Ρόμπινσον, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε τον Κερκ, από μια ταράτσα στην εκδήλωση με κοινό 3.000 ατόμων στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα, χτυπώντας τον στον λαιμό από απόσταση περίπου 150 μέτρων και σκοτώνοντάς τον.

Έπειτα από περίπου 200 καταθέσεις, την συνεργασία 20 υπηρεσιών επιβολής του νόμου, την ανακοίνωση αμοιβής 100.000 δολαρίων και μία έρευνα όπου δύο άτομα ανακρίθηκαν και αφέθηκαν ελεύθερα, το FBI και το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα πιστεύουν ότι έχουν στα χέρια τους τον δράστη της δολοφονικής επίθεσης.

Γρίφος το κίνητρο του δράστη

Το κίνητρο του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ παραμένει μυστήριο. Στο φως της δημοσιότητας έρχονται περισσότερα στοιχεία για τη ζωή του 22χρονου, με τις αρχές να εξετάζουν με προσοχή κάθε πληροφορία.

Μεγάλωσε σε μια δεμένη ρεπουμπλικανική οικογένεια και ήταν αριστούχος στο σχολείο. Σε βίντεο μάλιστα που ανέβασε η μητέρα του σε κοινωνικό δίκτυο, διαβάζει ο ίδιος την επιστολή με την οποία του ανακοινώνουν ότι πήρε υποτροφία για το πανεπιστήμιο. Πήγε όμως μόνο για ένα εξάμηνο και μετά άλλαξε πορεία και αποφάσισε να γίνει ηλεκτρολόγος.

Οι γονείς του τον πήγαιναν από μικρό μαζί με τους δύο αδελφούς του σε σκοπευτήρια και στρατιωτικές εκδηλώσεις και ανέβαζαν φωτογραφίες με ισχυρά οπλοπολυβόλα.

Τα τελευταία χρόνια εξέφραζε πολιτικές απόψεις αντίθετες με των γονιών του και πριν από λίγες μέρες σε οικογενειακό δείπνο είχε μιλήσει για τον Κερκ και την εμφάνισή τους στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Ο άνθρωπος – κλειδί

Άνθρωποι που γνώριζαν τον δράστη τον θεωρούσαν, φιλήσυχο και αρκετά εσωστρεφή που δεν εμφάνιζε βίαιη συμπεριφορά. Ωστόσο, είχαν παρατηρήσει ότι είχε αρχίσει να πολιτικοποιείται έντονα το τελευταίο διάστημα, ενώ δήλωνε ότι δεν συμπαθούσε τον Τσάρλι Κερκ. Άνθρωπος κλειδί θεωρείται ο συγκάτοικός του με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο πάθος για τα βιντεοπαιχνίδια.

Και ίσως εκεί να βρίσκεται και το κλειδί της υπόθεσης, καθώς ήταν ένας άριστος φοιτητής, είχε πάρει υποτροφία για τα τέσσερα χρόνια μιας πολύ δύσκολης σχολής στη Γιούτα. Παρόλα αυτά δεν φοίτησε εκεί, αλλά πήγε σε ένα τοπικό σχολείο και σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν κλεισμένος στο δωμάτιό του για ώρες και έπαιζε video games.

Είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του προς το πρόσωπο του Τσάρλι Κερκ

Επιπλέον ο Ρόμπινσον δεν ήταν εγγεγραμμένος αλλά ανένταχτος ψηφοφόρος, σε αντίθεση με την οικογένειά του που ήταν βαθιά Ρεπουμπλικάνοι. Όμως είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του προς το πρόσωπο του Τσάρλι Κερκ, λέγοντας πως φουντώνει το μίσος και ότι δεν τον συμπαθεί. Δίχως έντονες πολιτικές επιρροές, ήταν ιδιαίτερα εσωστρεφής και δεν εξέφραζε την άποψή του.

Γι’ αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι που τον γνωρίζουν αναφέρουν ότι δεν μπορούν να συνδέσουν την ήσυχη προσωπικότητά του με αυτό που έγινε στη συνέχεια, δηλαδή ένας ένοπλος, ο οποίος αφαίρεσε μια ζωή. Πλέον, ο καθ’ ομολογία δράστης της επίθεσης δεν συνεργάζεται με τις Αρχές και δεν αποκαλύπτει τίποτα για το κίνητρό του και όπως όλοι γνωρίζουν.

Στους γεμιστήρες του μάουζερ που χρησιμοποίησε είχε χαράξει μηνύματα, όπως είπε ο κυβερνήτης της Γιούτα, όπως φράσεις «φασίστα», «πιάσε» «μπέλα τσαο, μπελα τσαο», τραγούδι το οποίο τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται σε πολλά βιντεοπαιχνίδια. Ενώ σε άλλον γεμιστήρα είχε τα σύμβολα από το άλλο βιντεοπαιχνίδι, που ανταποκρίνονται σε μια ισχυρή βόμβα 500 κιλών.

Ο Ρόμπινσον κρατείται στη φυλακή της κομητείας της Γιούτα και την Τρίτη αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες.