Άννα Βίσση: Η επική ανάρτηση λίγες ώρες πριν από την πρώτη της συναυλία στο Καλλιμάρμαρο

Δύο συναυλίες που αναμένεται να γράψουν ιστορία θα δώσει η Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο. Η πρώτη είναι προγραμματισμένη για σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, ενώ η άλλη για αύριο. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον κόσμο της Τέχνης, λίγες ώρες πριν από την αποψινή μαγική βραδιά, έκανε μία επική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια, με την μεγάλη και επιτυχημένη πορεία στον χώρο της μουσικής, δημοσίευσε σε story της στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ένα πανό το οποίο γράφει: «Ό,τι έχω ζήσει το ‘χει πει η Βίσση κι όλη μου την τρέλα την χρωστάω στον Καρβέλα».

Υπενθυμίζεται ότι η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας υπήρξαν παντρεμένοι από το 1983 έως και το 1992. Μαζί δημιούργησαν τραγούδια που έγιναν τεράστιες επιτυχίες, ενώ την ίδια χρονιά που ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, έφεραν στον κόσμο την κόρη τους Σοφία.

Οι δύο καλλιτέχνες παρά τον χωρισμό τους παρέμειναν οικογένεια και μέχρι και σήμερα σε συνεντεύξεις τους εκφράζουν τον σεβασμό και την αγάπη που τρέφει ο ένας για τον άλλον.

Μάλιστα, πρόσφατα ο Νίκος Καρβέλας είχε τα γενέθλιά του και η Άννα Βίσση σε ανάρτησή της στο Instagram δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία τους και έγραψε: «Μεγαλώνεις “μεγαλώνοντας”… Μαζί σου πάντα στα Πάντα! Χρόνια Πολλά Νίκο μου».