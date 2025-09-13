Άννα Βίσση: Η επική ανάρτηση λίγες ώρες πριν από την πρώτη της συναυλία στο Καλλιμάρμαρο

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Άννα Βίσση

Δύο συναυλίες που αναμένεται να γράψουν ιστορία θα δώσει η Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο. Η πρώτη είναι προγραμματισμένη για σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, ενώ η άλλη για αύριο. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον κόσμο της Τέχνης, λίγες ώρες πριν από την αποψινή μαγική βραδιά, έκανε μία επική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια, με την μεγάλη και επιτυχημένη πορεία στον χώρο της μουσικής, δημοσίευσε σε story της στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ένα πανό το οποίο γράφει: «Ό,τι έχω ζήσει το ‘χει πει η Βίσση κι όλη μου την τρέλα την χρωστάω στον Καρβέλα».

Άννα Βίσση

Υπενθυμίζεται ότι η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας υπήρξαν παντρεμένοι από το 1983 έως και το 1992. Μαζί δημιούργησαν τραγούδια που έγιναν τεράστιες επιτυχίες, ενώ την ίδια χρονιά που ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, έφεραν στον κόσμο την κόρη τους Σοφία.

Οι δύο καλλιτέχνες παρά τον χωρισμό τους παρέμειναν οικογένεια και μέχρι και σήμερα σε συνεντεύξεις τους εκφράζουν τον σεβασμό και την αγάπη που τρέφει ο ένας για τον άλλον.

Μάλιστα, πρόσφατα ο Νίκος Καρβέλας είχε τα γενέθλιά του και η Άννα Βίσση σε ανάρτησή της στο Instagram δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία τους και έγραψε: «Μεγαλώνεις “μεγαλώνοντας”… Μαζί σου πάντα στα Πάντα! Χρόνια Πολλά Νίκο μου».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Vissi (@annavissiofficial)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

9 τροφές που βάζουν «φωτιά» στο κρεβάτι – Προσφέρουν καλύτερες στύσεις, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Julianne Moore: Τι της συνέβη και άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή – Η νόσος που φοβάται

Τραπεζικές επιταγές: Σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλει πρόστιμα η Εφορία

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2025 για προσλήψεις στη ΡΑΑΕΥ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

15 – 21 Σεπτεμβρίου: Η πιο τυχερή μέρα κάθε ζωδίου – Aφήστε το σύμπαν να σας ευνοήσει

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
18:39 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Βαρύ πένθος για την Εύη Φραγκάκη: «Θα ήθελα να γράφω ατέλειωτες λέξεις, για να γιορτάσω τη ζωή σου…»

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές βιώνει η Εύη Φραγκάκη, καθώς έφυγε από την ζωή ένα πολύ αγαπημένο τ...
17:47 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Αγκαλιά με την Κατερίνα Καινούργιου – Η ρομαντική φωτογραφία που δημοσίευσε

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είναι μαζί από το 2024. Το ζευγάρι γνωριζό...
16:55 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Όλος ο κόσμος μου στην αγκαλιά μου» – Η τρυφερή φωτογραφία από τις καλοκαιρινές διακοπές της με τον γιο της

Το πρώτο τους καλοκαίρι με τον γιο τους απόλαυσαν φέτος η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόρ...
16:20 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί…» – Αποκάλυψε το όνειρό της που έγινε πραγματικότητα

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο Φώτης Μπερνάντο είναι μαζί εδώ 12 χρόνια και με τις κόρες τους...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος