Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Όλος ο κόσμος μου στην αγκαλιά μου» – Η τρυφερή φωτογραφία από τις καλοκαιρινές διακοπές της με τον γιο της

Το πρώτο τους καλοκαίρι με τον γιο τους απόλαυσαν φέτος η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν. Το μωρό του ζευγαριού ήρθε στον κόσμο στις 11 Ιουλίου και από τότε η ζωή τους έχει αλλάξει. Το μεσημέρι του Σαββάτου (13/9) η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δημοσίευσε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, μία νέα φωτογραφία του 2 μηνών παιδιού της.

Στο παραμυθένιο στιγμιότυπο βλέπουμε την Ευρυδίκη Βαλαβάνη ένα απόγευμα των διακοπών της, να έχει καθίσει σε ένα πεζούλι και να απολαμβάνει την θέα στη θάλασσα, κρατώντας στην αγκαλιά της το μικρό της «θαύμα».

«Όλος ο κόσμος μου στην αγκαλιά μου», έχει γράψει η δημοσιογράφος στη λεζάντα της ανάρτησή της, περιγράφοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τα συναισθήματά της για το μωρό της.