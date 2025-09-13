Κουζίνα: «Είμαι ειδικός στα τρόφιμα και όλοι πρέπει να ελέγξουν το ψυγείο τους για ένα προϊόν που ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας»

Μία ειδικός σε θέματα υγιεινής τροφίμων, μοιράζεται τις κορυφαίες συμβουλές της για να διατηρήσετε την κουζίνα σας καθαρή, αποκαλύπτοντας το πιο συνηθισμένο προϊόν στο ψυγείο που ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας. Μάθετε πώς να αποθηκεύετε σωστά τα τρόφιμα για να αποφύγετε τα βακτήρια και να προστατεύσετε την υγεία σας.

Ελέγξτε τώρα το ψυγείο σας για μούχλα: Πώς να αποθηκεύετε σωστά τα τρόφιμα

Η σωστή αποθήκευση τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή της μούχλας και των βακτηρίων που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δεν είναι σίγουροι από πού να ξεκινήσουν για να διατηρήσουν την κουζίνα τους ασφαλή.

Η Melissa Kilcoyne, διευθύντρια της Virtual College, μιας εταιρείας που παρέχει συμβουλές για την υγιεινή τροφίμων, προειδοποιεί για ένα πολύ κοινό αντικείμενο στο ψυγείο που αποτελεί ιδανικό μέρος για την ανάπτυξη μούχλας. Πρόκειται για τις ανοιχτές συσκευασίες με σάλτσες (dressings). «Οι περισσότερες σφραγισμένες σάλτσες μπορούν να αποθηκευτούν σε θερμοκρασία δωματίου. Ωστόσο, μόλις ανοιχτούν, πρέπει πάντα να τοποθετούνται στο ψυγείο», εξηγεί η ειδικός.

Τα ράφια στην πόρτα του ψυγείου είναι ιδανικά γι’ αυτά τα αντικείμενα. Για να είστε σίγουροι ότι δεν παράγουν σπόρια μούχλας, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν στον αέρα, η ειδικός συμβουλεύει να τα καθαρίζετε όλα κάθε λίγους μήνες.

Καθαρισμός πλακιδίων στην κουζίνα: Η καλύτερη σπιτική λύση

Εκτός από το ψυγείο, ένα άλλο σημείο της κουζίνας που απαιτεί συχνό καθαρισμό είναι οι αρμοί ανάμεσα στα πλακάκια. Μπορούν γρήγορα να αποκτήσουν καφέ χρώμα και να γεμίσουν με μούχλα, δημιουργώντας ένα ανθυγιεινό περιβάλλον.

Ο John Klee, ειδικός από το Big Bathroom Shop, αποκάλυψε μια απλή, αλλά αποτελεσματική τεχνική για να καθαρίσετε τους αρμούς χρησιμοποιώντας μόνο δύο φυσικά συστατικά που πιθανότατα έχετε ήδη στο σπίτι σας.

Σύμφωνα με τον ειδικό, η μαγειρική σόδα και το οξυζενέ δημιουργούν το «καλύτερο σπιτικό καθαριστικό» για τα πλακάκια.

Για να καθαρίσετε τους αρμούς πλακιδίων, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα:

Ψεκάστε οξυζενέ στην περιοχή με μούχλα και αφήστε το για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια, τρίψτε με μια βούρτσα. Εάν ο λεκές επιμένει, φτιάξτε μια πάστα αναμιγνύοντας μαγειρική σόδα και οξυζενέ. Απλώστε την πάστα στους αρμούς, τρίψτε και ξεπλύνετε με ζεστό νερό.

Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές για να διατηρήσετε την κουζίνα σας καθαρή, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μούχλας.