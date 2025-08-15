Ντουλάπια κουζίνας: Το απλό κόλπο καθαρισμού με 1 υλικό για να εξαφανίσετε τις δαχτυλιές


Πηγή φωτογραφίας: freepik

Τα ντουλάπια της κουζίνας είναι συχνά ένας εφιάλτης στον καθαρισμό, καθώς συσσωρεύουν λιπαρούς λεκέδες και δαχτυλιές. Ευτυχώς, υπάρχει ένα απλό και οικονομικό κόλπο που θα σας βοηθήσει να τα διατηρήσετε καθαρά, χρησιμοποιώντας ένα προϊόν που ήδη έχετε στην κουζίνα σας.

Γιατί τα ντουλάπια της κουζίνας λερώνονται εύκολα

Η κουζίνα είναι ένα από τα δωμάτια που χρησιμοποιούνται περισσότερο στο σπίτι και η προετοιμασία του φαγητού αφήνει συχνά πίσω της λεκέδες από λάδι και λίπος. Οι επιφάνειες που αγγίζονται συχνά, όπως οι λαβές και οι πόρτες των ντουλαπιών, γίνονται εύκολα αντιαισθητικές γεμάτες δαχτυλιές και συσσωρευμένα λίπη.

Το απλό κόλπο για να απαλλαγείτε από τις δαχτυλιές 

Σύμφωνα με την ειδικό στον καθαρισμό @neals_k στο TikTok, το υγρό πιάτων είναι το μόνο που χρειάζεστε για να διατηρήσετε τα ντουλάπια της κουζίνας σας καθαρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πώς να καθαρίσετε τα ντουλάπια της κουζίνας με υγρό πιάτων

  1. Σε ένα μπολ, προσθέστε μερικές σταγόνες υγρό πιάτων και γεμίστε το με ζεστό νερό.
  2. Βουτήξτε ένα πανί μικροϊνών στο διάλυμα και στύψτε το καλά, ώστε να είναι υγρό αλλά όχι βρεγμένο.
  3. Ξεκινώντας από την κορυφή, σκουπίστε τα ντουλάπια της κουζίνας χρησιμοποιώντας κυκλικές κινήσεις. Αυτό βοηθά στην απομάκρυνση των πιο δύσκολων λεκέδων από λίπος και των δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
  4. Συνεχίστε προς τα κάτω μέχρι να καθαρίσετε όλη την επιφάνεια. Μπορείτε να εφαρμόσετε την ίδια μέθοδο και στα συρτάρια, ανάλογα με το φινίρισμά τους.
  5. Αφού καθαρίσετε όλες τις επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα δεύτερο, καθαρό πανί μικροϊνών για να στεγνώσετε τα ντουλάπια, αφήνοντάς τα λαμπερά και χωρίς θαμπάδες.

Η ειδικός τονίζει ότι αυτή η μέθοδος δεν αφήνει τις αντιαισθητικές γραμμές που συχνά εμφανίζονται μετά τον καθαρισμό. Δοκιμάστε αυτό το κόλπο για καθαρή κουζίνα με ελάχιστο κόπο και κόστος.

