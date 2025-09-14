Σάμος: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι που μετέφεραν μετανάστες έπειτα από καταδίωξη

Ενώπιον της εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου οι δύο Τούρκοι δουλέμποροι, που συνελήφθησαν από τους λιμενικούς ύστερα από καταδίωξη.

Συγκεκριμένα, οι δύο Τούρκοι, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, είχαν ζητήσει και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν επιχειρήσει και στο παρελθόν να μεταφέρουν μετανάστες και είχαν μπει στο στόχαστρο των λιμενικών.

Την τελευταία φορά που επιχείρησαν στο Σεϊτάνι τους περίμεναν οι διωκτικές Αρχές και ύστερα από καταδίωξη που πραγματοποιήθηκε στην θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου, τους συνέλαβαν, όταν το τουρκικό ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαιναν -με μηχανή 450 ίππων και ταχύτητα 60 μίλια κινούνταν προς την Τουρκία- και παρά τα σήματα από τους λιμενικούς για να σταματήσουν, δεν υπάκουσαν.

Ακολούθησε καταδίωξη και να προειδοποιητικές βολές από τους Έλληνες λιμενικούς. Το σκάφος ακινητοποιήθηκε τελικά και συνελήφθησαν οι δύο υπήκοοι Τουρκίας 24 και 28 ετών αντίστοιχα.

Άνδρες της Αστυνομίας και της FRONTEX, εντόπισαν στο «Μεγάλο Σεϊτάνι» 25 αλλοδαπούς οι οποίοι αναγνώρισαν τους Τούρκους συλληφθέντες ως τους διακινητές που τους έφεραν από τα απέναντι τουρκικά παράλια.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή ενώ σε βάρος των διακινητών σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα.