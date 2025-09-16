IRIS: Ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια οι χρήστες – Τι αλλάζει από το 2026

Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν πλέον την διατραπεζική υπηρεσία IRIS, καταγράφοντας εντυπωσιακή άνοδο τα τελευταία 5 χρόνια.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Μέσω του IRIS P2P, οι χρήστες μπορούν να στείλουν και να λάβουν χρήματα άμεσα, από κινητό σε κινητό, χωρίς να απαιτείται IBAN, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο – με τη διασφάλιση και την αξιοπιστία του διατραπεζικού συστήματος.

Ραγδαία ανάπτυξη σε χρήστες και συναλλαγές

Η εντυπωσιακή πορεία του IRIS αποτυπώνεται και σε αριθμούς:

Οι χρήστες της υπηρεσίας αυξήθηκαν σχεδόν 6 φορές σε λιγότερο από πέντε χρόνια – από περίπου 700.000 στο τέλος του 2020, σε πάνω από 4 εκατομμύρια σήμερα.

– από περίπου 700.000 στο τέλος του 2020, σε πάνω από 4 εκατομμύρια σήμερα. Οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω IRIS το πρώτο 8μηνο του 2025 ξεπέρασαν τα 68 εκατομμύρια, από μόλις 787.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2020 – σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 86 φορές.

Η φράση «Στείλ’ τα μου με IRIS» έχει πλέον γίνει δεύτερη φύση για εκατομμύρια χρήστες, αποτελώντας μέρος της καθημερινότητάς τους στις προσωπικές τους συναλλαγές.

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Ιούλιο τέθηκαν σε ισχύ τα νέα, αυξημένα ημερήσια όρια συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας IRIS για άμεσες πληρωμές. Η αναπροσαρμογή των ορίων εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενίσχυση των ψηφιακών πληρωμών, την ενδυνάμωση της διαφάνειας στις συναλλαγές και την αποτελεσματική καταπολέμηση της αδήλωτης οικονομίας.

Τα ημερήσια όρια διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

• Έως 500 ευρώ ημερησίως για μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P)

• Έως 500 ευρώ ημερησίως για πληρωμές από ιδιώτες προς ελεύθερους επαγγελματίες (IRIS P2B)

• Συνολικό ανώτατο ποσό ανά ημέρα: 1.000 ευρώ

Η υπηρεσία IRIS P2P διατίθεται χωρίς χρέωση για τον αποστολέα, ενώ στην IRIS P2B ισχύει χαμηλή προμήθεια για τον επαγγελματία. Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές μέσω IRIS P2B πρέπει να διεκπεραιώνονται υποχρεωτικά μέσω POS, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η οποία προβλέπει πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Νέα αύξηση των ορίων

Οι αλλαγές αυτές αποτελούν το πρώτο βήμα μίας ευρύτερης αναβάθμισης των δυνατοτήτων της υπηρεσίας IRIS, με επόμενα ορόσημα τα εξής: