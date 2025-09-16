Ολυμπιακός για Εμμανουήλ Καραλή: «Σεβασμός και περηφάνια, συνέχισε να πετάς ψηλά»

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου στο Τόκιο, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο με άλμα στα 6,00 μέτρα. Με αυτή την επιτυχία πρόσθεσε στη συλλογή του το μοναδικό μετάλλιο που του έλειπε, πραγματοποιώντας μια εμφάνιση που εντυπωσίασε.

Τη μεγάλη του διάκριση χαιρέτισε και ο Ολυμπιακός, στέλνοντας το δικό του μήνυμα στον Έλληνα αθλητή: «Σεβασμός και περηφάνια για τη νέα σου επιτυχία, την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! Συνέχισε να πετάς ψηλά, η Ελλάδα είναι μαζί σου!».

