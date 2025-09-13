Calamarata με φρέσκο καλαμάρι: H συνταγή του σεφ Giuseppe Mancino που θα σας ενθουσιάσει

Η γαστρονομία είναι μια τέχνη που εξελίσσεται συνεχώς, συνδυάζοντας την παράδοση με τη δημιουργικότητα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η calamarata, ένα πιάτο που ξεκίνησε ως απλό πρώτο πιάτο θαλασσινών και σήμερα έχει φτάσει να μεταμορφωθεί σε μια εκλεπτυσμένη δημιουργία με δύο αστέρια Michelin. Με τη μοναδική ισορροπία γεύσεων και την κομψή παρουσίαση, η συνταγή αυτή δεν έχει κατακτήσει μόνο τους ουρανίσκους, αλλά και την αναγνώριση των πιο απαιτητικών διεθνών γευσιγνωστών.
Συστατικά
- 400 γρ. ζυμαρικά καλαμαράτα
- 200 γρ. φρέσκο καλαμάρι
- 200 γρ. μύδια
- 200 γρ. ιταλικά μύδια
- 4 φρέσκα σκάμπι
- 4 φρέσκες καθαρισμένες γαρίδες
- 4 καλλιεργημένα σπαράγγια
- 1 κουταλιά της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
- Μια πρέζα καυτερή πιπεριά
- Μαϊντανός κατά προτίμηση
Προετοιμασία
- Σε ένα τηγάνι, σοτάρετε το σκόρδο με την καυτερή πιπεριά και μια χούφτα μαϊντανό.
- Προσθέστε το καλαμάρι κομμένο σε κύβους και, μόλις πάρουν χρυσαφί χρώμα, προσθέστε τα μύδια και τις αχιβάδες με τα κελύφη τους.
- Καλύψτε με καπάκι και μαγειρέψτε για περίπου 5 λεπτά.
- Μαγειρέψτε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό, στραγγίξτε τα όταν είναι al dente και αφήστε τα στην άκρη με λίγο ελαιόλαδο.
- Όταν τα θαλασσινά έχουν ανοιχτεί, αφαιρέστε τα κελύφη, προσθέστε τα ζυμαρικά και ανακατέψτε τα όλα μαζί στο τηγάνι.
- Τοποθετήστε τα ζυμαρικά σε γυάλινο δοχείο, προσθέτοντας τις γαρίδες, τα σκάμπι και τα ωμά σπαράγγια.
- Προσθέστε μισό φλιτζάνι από το νερό που έβρασαν τα ζυμαρικά, κλείστε καλά το δοχείο και τοποθετήστε το σε μια κατσαρόλα με νερό στους 90°C.
- Συνεχίστε το μαγείρεμα για περίπου 7 λεπτά.
- Το γυάλινο δοχείο πρέπει να ανοιχτεί απευθείας στο τραπέζι.