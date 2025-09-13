Calamarata με φρέσκο καλαμάρι: H συνταγή του σεφ Giuseppe Mancino που θα σας ενθουσιάσει

Η γαστρονομία είναι μια τέχνη που εξελίσσεται συνεχώς, συνδυάζοντας την παράδοση με τη δημιουργικότητα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η calamarata, ένα πιάτο που ξεκίνησε ως απλό πρώτο πιάτο θαλασσινών και σήμερα έχει φτάσει να μεταμορφωθεί σε μια εκλεπτυσμένη δημιουργία με δύο αστέρια Michelin. Με τη μοναδική ισορροπία γεύσεων και την κομψή παρουσίαση, η συνταγή αυτή δεν έχει κατακτήσει μόνο τους ουρανίσκους, αλλά και την αναγνώριση των πιο απαιτητικών διεθνών γευσιγνωστών.

Συστατικά

400 γρ. ζυμαρικά καλαμαράτα

200 γρ. φρέσκο καλαμάρι

200 γρ. μύδια

200 γρ. ιταλικά μύδια

4 φρέσκα σκάμπι

4 φρέσκες καθαρισμένες γαρίδες

4 καλλιεργημένα σπαράγγια

1 κουταλιά της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Μια πρέζα καυτερή πιπεριά

Μαϊντανός κατά προτίμηση

Προετοιμασία