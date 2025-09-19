Ιωάννινα: Στην υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων ο 16χρονος που γρονθοκόπησε τον 15χρονο

Ανακριτής και εισαγγελέας ανέθεσαν στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων την επιμέλεια του 16χρονου που γρονθοκόπησε 15χρονο στα Ιωάννινα. Παράλληλα, απαγορεύτηκε στον 16χρονο η προσέγγιση του θύματος σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, ενώ ο πατέρας του, που είχε συλληφθεί για παραμέληση εποπτείας αφέθηκε ελεύθερος.

Η επιμέλεια περιλαμβάνει συστηματική επικοινωνία του επιμελητή με τον ανήλικο

Σύμφωνα με πληροφορίες της ertnews.gr η επιμέλεια περιλαμβάνει συστηματική επικοινωνία του επιμελητή με τον ανήλικο, το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον, καθώς και στήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων που οδήγησαν στην παραβατική συμπεριφορά, με στόχο την ομαλή επανένταξη.

Ο επιμελητής τηρεί ατομικό δελτίο και συντάσσει ανά εξάμηνο έκθεση προς τον δικαστή ανηλίκων με προτάσεις για την εξέλιξη του μέτρου. Ο πατέρας του 16χρονου που είχε συλληφθεί για παραμέληση εποπτείας, έχει αφεθεί ελεύθερος.