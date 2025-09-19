Αχαρνές: Φωτιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης, μήνυμα από το 112 – «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης, στις Αχαρνές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καίγονται παλέτες. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα.

Λόγω των πυκνών καπνών, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

«Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: