Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Στέφανος Τσιτσιπάς – Πότε επιστρέφει στα κορτ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Νο27 στην παγκόσμια κατάταξη, που διατηρεί η ATP, υποβλήθηκε την Πέμπτη (18/9) σε επέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση κήλης, η οποία του προκαλούσε έντονους πόνους.

Πότε θα επιστρέψει στα κορτ

Η περίοδος απουσίας από τα γήπεδα εκτιμάται σε κάποιες εβδομάδες και ο Τσιτσιπάς ελπίζει πως θα είναι έτοιμος για το μεγάλο τουρνουά επίδειξης «Six Kings Slam», που θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 18/10 στη Σαουδική Αραβία.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει κληθεί ν’ αντικαταστήσει τον Βρετανό Τζακ Ντρέιπερ, ο οποίος απέσυρε τη συμμετοχή του, και ελπίζει πως θα καταφέρει να λάβει μέρος στο τουρνουά του Ριάντ, καθώς οι έξι τενίστες θα λάβουν από 1.5 εκατ. δολάρια μόνο για τη συμμετοχή τους, ενώ ο νικητής θα βάλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς του το ποσό των πέντε εκατ. δολαρίων! Εκτός του Τσιτσιπά θα παίξουν στο τουρνουά και οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ, Γιανίκ Σίνερ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Τέιλορ Φριτς.

16:15 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

