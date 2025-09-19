Τροχαίο στον Πειραιά – Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα – ΦΩΤΟ

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) στον Πειραιά, έπειτα από εκκωφαντικό θόρυβο σύγκρουσης οχημάτων. Οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν έξω από τα σπίτια τους προκειμένου να δουν τι έχει συμβεί.

Ένα αυτοκίνητο, το οποίο σύμφωνα με το piraeuspress.gr οδηγούσε ανήλικος, πήρε σβάρνα δύο σταθμευμένα οχήματα επί της οδού Μάνης, κάθετου στενού που οδηγεί στον παραλιακό της Πειραϊκής.

Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι ο οδηγός έκανε βόλτα στα στενά της γειτονιάς με αυξημένη ταχύτητα.

Ευτυχώς από το τροχαίο δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.