Συνελήφθη εφοριακός στην Κεντρική Μακεδονία – Ζήτησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ για να μην επιβάλει πρόστιμο

Συνελήφθη εφοριακός υπάλληλος στην Κεντρική Μακεδονία κατηγορούμενος για χρηματισμό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ από πολίτη προκειμένου να μην του βεβαιώσει πρόστιμο για φορολογική παράβαση.

Η καταγγελία έγινε από τον ίδιο τον πολίτη στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του εφοριακού μέσω οργανωμένης παγίδευσης. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο υπάλληλος βρέθηκε με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, στοιχείο που ενισχύει την κατηγορία.