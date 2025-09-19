Σητεία: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη από δεξαμενή νερού 

Ηλικιωμένη γυναίκα εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) χωρίς τις αισθήσεις της μέσα σε υπόγεια δεξαμενή στη Σητεία.

Στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα με 4 πυροσβέστες, που απεγκλώβισαν την άτυχη γυναίκα και την παρέδωσαν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο Σητείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η άτυχη γυναίκα έπασχε από ανίατη ασθένεια, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο του ατυχήματος.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής: 

