Τραμπ: «Πολύ καλό το τηλεφώνημα με τον πρόεδρο Σι – Τι συμφώνησαν οι ηγέτες ΗΠΑ – Κίνας

Ολοκληρώθηκε η τηλεφωνική συνομιλία του προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Λευκού Οίκου και ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στην συνέχεια ότι “εκτιμά την έγκριση του TikTok“.

Η έγκριση της αγοραπωλησίας του TikTok ήταν το βασικό ζήτημα της συνομιλίας, ωστόσο ο πρόεδρος Τραμπ εκτός από την συγκεκριμένη συμφωνία, είπε επίσης ότι η τηλεφωνική του επικοινωνία το πρωί της Παρασκευής με τον πρόεδρο Σι σημείωσε πρόοδο στο εμπόριο και στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

“Μόλις ολοκλήρωσα ένα πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα με τον πρόεδρο Σι της Κίνας. Πετύχαμε πρόοδο σε πολλά πολύ σημαντικά θέματα, όπως το εμπόριο, το Fentanyl, η ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και η έγκριση της συμφωνίας TikTok”, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social μετά την κλήση. “Το τηλεφώνημα ήταν πολύ καλό, θα μιλήσουμε ξανά τηλεφωνικά, εκτιμώ την έγκριση του TikTok και ανυπομονούμε και οι δύο να συναντηθούμε στο APEC!” πρόσθεσε ο Τραμπ.

Οι ηγέτες αναμενόταν να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία με βάση την οποία το Πεκίνο που θα πωλούσε το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων του TikTok στις ΗΠΑ σε Αμερικανούς επενδυτές, μετά την ψήφιση νόμου από το αμερικανικό Κογκρέσο, νωρίτερα φέτος, που απαγόρευε την λειτουργία της εφαρμογής εκτός εάν η Κίνα παραχωρούσε τον έλεγχο του 80% των περιουσιακών στοιχείων του TikTok.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Σι στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής του APEC, που έχει οριστεί για τα τέλη Οκτωβρίου. “Συμφώνησα επίσης με τον πρόεδρο Σι ότι θα συναντηθούμε στη Σύνοδο Κορυφής του APEC στη Νότια Κορέα, ότι θα πάω στην Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους και ότι ο πρόεδρος Σι θα έρθει, ομοίως, στις Ηνωμένες Πολιτείες την κατάλληλη στιγμή”, δήλωσε ο Τραμπ.

Η ανακοίνωση του Πεκίνου

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει την επιβολή “μονομερών εμπορικών περιορισμών” στην Κίνα στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ήταν μια “ειλικρινής και σε βάθος ανταλλαγή απόψεων”, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η Κίνα υπήρξε πρωταρχικός στόχος των δασμών του Τραμπ από τότε που ανέλαβε εκ νέου τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, επιβάλλοντας αρχικά φόρο 145% στα κινεζικά προϊόντα, προτού μειώσει τις εισφορές στο 30% αργότερα.

Ο Σι ασχολήθηκε με τις διαπραγματεύσεις για την πώληση της TikTok, ανέφερε η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι η κινεζική κυβέρνηση “σέβεται τις εταιρικές αποφάσεις και καλωσορίζει τις επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις που ακολουθούν τους κανόνες της αγοράς και παράγουν λύσεις που συνάδουν με τους κινεζικούς νόμους και τα ισορροπημένα συμφέροντα”.

Ο Σι εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν ένα “ανοικτό, δίκαιο και χωρίς διακρίσεις επιχειρηματικό περιβάλλον” για τις κινεζικές εταιρείες που επενδύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.