Άρης Καβατζίκης: «Δεν έχω τίποτα με κανέναν ηθοποιό – Πολλές φορές μπορεί να έρχεται το όνομα κάποιου ως η εύκολη λύση»

Άρης Καβατζίκης

Ο Άρης Καβατζίκης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και τη δημοσιογράφο Νόρα Καούρη με αφορμή τη νέα του συνεργασία με την Φαίη Σκορδά στο Μεγάλο Κανάλι.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο δημοσιογράφος κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις γύρω από την έντονη θέση που εξέφρασε on air με αφορμή την ανάληψη του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Συγκεκριμένα, ο Άρης Καβατζίκης τόνισε αρχικά πως «δεν έχω τίποτα με κανέναν ηθοποιό. Απλά πολλές φορές μπορεί να έρχεται το όνομα ενός ηθοποιού ως η εύκολη λύση. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν πολλοί ηθοποιοί που υπηρετούν εκπομπές και είναι όλοι εξαιρετικοί άνθρωποι, εξαιρετικοί ηθοποιοί και εξαιρετικοί σ’ αυτό που κάνουν».

«Απλά εγώ θα ήθελα από τα κανάλια να μην είναι οι ηθοποιοί η πρώτη τους σκέψη στο τικ που έχουν. Βλέπω ότι σ’ αυτή τη δουλειά μπαίνουν συνέχεια άνθρωποι από άλλα επαγγέλματα, οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν είχαν σχέση με τη δημοσιογραφία. Το ότι κάνουμε και παρουσίαση στην τηλεόραση έρχεται εκ των υστέρων λόγω της δουλειάς μας. Δεν θα ήθελα, απλά, οι ηθοποιοί να είναι η πρώτη τους λύση. Και αυτό που είπα, ότι συνεντεύξεις κάνουμε πλέον όλοι, είναι αντικειμενικό. Άλλη συνέντευξη κάνει ένας δημοσιογράφος και άλλη συνέντευξη κάνεις ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι δημοσιογράφος», ανέφερε.

«Με την Δανάη Μπάρκα, κάποιοι μπορεί να έχουν παρακολουθήσει τους διαλόγους μας επί πέντε χρόνια, ήταν πολλές οι φορές που είχαμε έναν αντίλογο για το κατά πόσο μπορούν οι ηθοποιοί να αναλαμβάνουν τηλεοπτικές εκπομπές και κατά πόσο χρειάζεται ένας δημοσιογράφος» υπογράμμισε ο Άρης Καβατζίκης.

