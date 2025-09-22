Φρίκη στην Ρόδο: Πυροβόλησε δύο σκυλάκια με κυνηγετικό όπλο – Νεκρό το ένα

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

ΣΚΥΛΟΣ
σκύλος/freepik

Άγνωστος δράστης πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο δύο σκυλάκια στην Ρόδο, σκοτώνοντας το ένα και τραυματίζοντας σοβαρά το άλλο. Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του δράστη.

Σύμφωνα με το rodiaki.gr, μία γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό που σημειώθηκε στις 11 και τέταρτο το πρωί του Σαββάτου 20/9, στην περιοχή της Δαματριάς Ρόδου, όταν ο πατέρας της με τα δύο εγγόνια του ηλικίας 8 και 16 ετών, βγήκαν για βόλτα μαζί με τα σκυλάκια τους σε αγροτική περιοχή του χωριού.

«Ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί – Το ένα σκυλάκι ήταν σκοτωμένο και το δεύτερο ζούσε»

«Ο πατέρας μου, επειδή είναι ηλικιωμένος και αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα υγείας, ξεκίνησε με το τρακτέρ του, ενώ τα δύο παιδιά με τα σκυλάκια ακολουθούσαν. Τα σκυλιά είχαν προηγηθεί μερικές δεκάδες μέτρα πιο μπροστά.

Ξαφνικά, ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί, κι αμέσως ανησύχησα, τόσο εγώ όσο και οι υπόλοιποι στην περιοχή, και τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει. Δυστυχώς, διαπίστωσα ότι το ένα σκυλάκι μας ήταν σκοτωμένο από όπλο και το δεύτερο ζούσε, αλλά ήταν επίσης τραυματισμένο. Αμέσως μεταφέραμε το τραυματισμένο μας μικρό σκυλάκι σε κτηνίατρο της περιοχής, η οποία ευτυχώς κατάφερε να το κρατήσει στη ζωή.

Οι ακτινογραφίες έδειξαν ότι μόνο το μικρό είχε στο σώμα του περισσότερα από 150 μικρά σκάγια. Ειδοποιήσαμε την αστυνομία και καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά κατ’ αγνώστου ατόμου, περιμένοντας από τις αστυνομικές και τις εισαγγελικές αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψη του δράστη, που δεν δίστασε να πατήσει τη σκανδάλη και να σκοτώσει το ένα από τα δύο ζωάκια μας», υποστήριξε στη «Ροδιακή» η γυναίκα.

Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου έτσι να εντοπιστεί ο δράστης ή οι δράστες της αποτρόπαιας αυτής πράξης.

