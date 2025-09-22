Απόφαση ΣτΕ: Πότε μπαίνει «στοπ» στην τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

ΣτΕ - Συμβούλιο της Επικρατείας

«Στοπ» στην τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, όταν δεν υπάρχει κανονισμός οροφοκτησίας και εκφράζονται αντιρρήσεις από έστω και έναν συνιδιοκτήτη, έβαλε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ’ αριθ. 1616/2025 απόφασή της.

Της Άννας Κανδύλη 

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέτασε υπόθεση με αυθαίρετες κατασκευές που είχαν γίνει σε πιλοτή και τμήμα οικοπέδου πολυκατοικίας στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού. Σύμφωνα με την απόφαση, η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 4178/2013, που επιτρέπει την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις ρυθμίσεις του νόμου από συνιδιοκτήτη με πλειοψηφία ποσοστών, δεν μπορεί να εφαρμοστεί όταν υπάρχει αντίρρηση έστω και ενός ιδιοκτήτη.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, με πρόεδρο την Ευαγγελία Νίκα και εισηγητή τον Δημήτρη Βασιλειάδη, έκριναν ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη προσκρούει στα άρθρα 17 και 24 του Συντάγματος, τα οποία προστατεύουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας και το οικιστικό περιβάλλον. Επομένως, καθίσταται ανεφάρμοστη.

«Η διάταξη αποσκοπεί μόνο στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και στην πλήρη καταγραφή των αυθαιρέτων, χωρίς πάντως να θίγεται το δικαίωμα ιδιοκτησίας των λοιπών συνιδιοκτητών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.

